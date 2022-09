Les formulaires permettent aux entreprises d’atteindre un objectif : obtenir des informations qualitatives sur leurs prospects pour les convertir. Si le but paraît évident, la création l’est un peu moins. En effet, intégrer un sondage de qualité sur son site nécessite de maîtriser le code, ce qui n’est pas évident.

Sur le web, une multitude d’outils no-code ont vu le jour pour répondre à cette problématique. GoZen Forms est l’un d’entre eux. En quelques minutes, il est possible de concevoir des formulaires et des quizz qui permettront de générer davantage de leads.

Booster sa génération de leads

Avec GoZen Forms, créer des sondages et quiz ne nécessitent pas de manier les rouages du code. Sur le site web de l’outil, il suffit de choisir l’un des 175 templates proposés pour créer son formulaire en quelques instants. Il en existe une multitude : marketing, ressources humaines, publicité, divertissement, immobilier, e-commerce, business… Vous l’aurez compris, plusieurs industries sont couvertes. Pour trouver plus simplement le modèle qui convient, il est préférable d’explorer les sous-parties de chaque catégorie.

Bien entendu, l’ensemble des templates disponibles sont entièrement modifiables. Depuis l’espace de création, on glisse et dépose les éléments que l’on souhaite, comme une question à choix multiples. Plus de vingt champs différents peuvent être à ajouter. Le design est également personnalisable, ce qui est pratique pour créer un sondage aux couleurs de son entreprise.

À noter qu’il est aussi possible de laisser libre cours à sa créativité et de concevoir son formulaire de zéro, sans utiliser les modèles de GoZen Forms. L’ensemble des designs sont ensuite ordonnés dans le workspace. On peut les organiser, trier et partager avec d’autres collaborateurs. C’est par ailleurs sur cette interface que l’on découvre des statistiques pertinentes, dont le nombre de réponses à un formulaire.

L’outil donne aussi la possibilité de créer des suites logiques. Par exemple, si l’utilisateur répond “non” à une question, le sondage prend fin. S’il répond “oui”, d’autres questions lui seront posées.

GoZen Forms s'intègre à de nombreuses d’applications, dont Salesforce, Google Sheets et Mailchimp. De cette façon, il est plus simple de rationaliser son flux de travail.

Toutes ces fonctionnalités sont en ce moment accessibles au prix de 69 dollars à vie au lieu de 1 725 dollars. Avec cette offre, les sondages peuvent être ajoutés sur cinq sites différents. Un utilisateur peut se servir de l’outil, et 5 workspaces peuvent être créés. Pour avoir davantage de possibilités, il faut se tourner vers les deux autres licences disponibles sur la marketplace AppSumo.

