Face au succès rencontré lors des années précédentes, France Digitale Day revient pour une dixième édition. Elle se tiendra le mercredi 28 septembre 2022 au musée des Arts forains, dans le 12ᵉ arrondissement de Paris. Cette fois-ci encore, plus de 1 000 fondateurs de start-ups, leaders d’opinion et Venture Capitalists (VC) échangeront sur les dernières tendances de la tech. Cette journée sera rythmée par des conférences exclusives et des business meetings pour développer son réseau.

Un événement sur le thème “Beyond Borders”

Pour cette édition anniversaire, c’est autour du thème “Beyond Borders”, ou “Au-delà des frontières”, que l’événement France Digitale Day est organisé. Il comprend autant l’internationalisation de start-ups que la compréhension des projets européens des dix prochaines années.

Le but est d’aider les jeunes pousses en quête de nouveaux marchés et d’opportunités à se développer à l’échelle mondiale et à enrôler davantage de talents en Europe, et au-delà.

France Digitale Day mêlera donc moments de partage et interventions d’experts de la tech, ainsi que de dirigeants d’entreprises à succès. Parmi eux, Pieter van der Does, CEO d’Adyen, Lucie Beudet, Cofondatrice de Konbini et Emmanuel Kessler, Chef d’équipe prévention et sensibilisation au Centre européen de lutte contre la cybercriminalité Europol.

Au total, plus de 80 intervenants prendront la parole lors de cette journée. Il s’agit d’une opportunité unique de découvrir, par exemple, comment créer des services financiers transfrontaliers ou inclure la cybersécurité dans son développement. La souveraineté numérique, la blockchain et le changement climatique font aussi partie des thématiques qui seront abordées. En somme, il est question d'un programme complet autour des nouveaux horizons de la Tech.

Outre les différentes conférences qui rythmeront l’événement, les participants pourront profiter du réseau de France Digitale, la première organisation de start-ups en Europe. Ils auront l’occasion d’échanger sur le financement de leur projet avec les nombreux investisseurs présents, de trouver des partenaires commerciaux et de dénicher de nouveaux clients.

Pour ne rien manquer de l’édition anniversaire de France Digitale Day, rendez-vous sur le site de la billetterie pour vous procurer votre ticket.