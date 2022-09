Ces dernières années, les entreprises sont nombreuses à avoir entamé leur transformation digitale afin de réussir à travailler plus efficacement et rester concurrentielles. Pour y parvenir, cela passe forcément par l’adoption de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle (IA) et le big data. Pour les professionnels, le salon Big Data & AI Paris est justement une occasion de découvrir les opportunités qu’elles offrent et d’en apprendre plus sur ces sujets. Cet événement unique se tiendra les 26 et 27 septembre, à la fois au format physique au Palais des Congrès de Paris, et en digital sur une plateforme dédiée. Vous pourrez profiter gratuitement de la présence de 250 exposants de renom dont Microsoft, Oracle et Crédit Agricole. Il s’agit d’une chance d’avoir une vue d’ensemble du marché et d’échanger avec les experts sur des sujets précis.

Obtenir une vision complète de l’IA et du big data

Le salon Big Data & AI Paris vise à aider les professionnels à découvrir les dernières innovations en termes d’IA et de big data. Qu’il s’agisse du cloud hybride, du métaverse ou des algorithmes, l’objectif est de comprendre comment chaque élément peut aider à transformer son entreprise pour la rendre plus intelligente. Pour ce faire, plus de 350 ateliers, sessions tech et pitchs startups auront lieu les 26 et 27 septembre. Ils traiteront de thématiques variées.

Vous pourrez par exemple participer à l’atelier organisé par TygerGraph, référence dans le secteur des graph databases. L’entreprise expliquera la technologie Graphe pour l'analyse des blockchains. De son côté, Alain Ongena, Solution Architect Banking and Finance chez Abbyy, reviendra sur le No-Code au service des métiers et de la transformation digitale des entreprises. Lors d’un pitch, Raw Labs vous dévoilera comment partager ses données grâce à des APIs.

Vous pourrez vous informer sur ces sujets, poser des questions et acquérir rapidement de nouvelles connaissances. Pour cela, il suffit de se procurer gratuitement son Pass Salon. Dans le cas où vous souhaiteriez assister aux conférences stratégiques, il faut vous tourner vers l’un des trois autres pass proposés.

Une exposition regroupant les acteurs clés du marché

Cet événement est une opportunité de connaître les conseils et best practices des principaux acteurs du marché. Au total, ce sont plus de 250 entreprises référentes du big data et de l’IA qui seront présentes, allant des acteurs historiques incontournables aux jeunes startups prêtes à transformer le secteur. Vous pourrez échanger avec les experts d’IBM, Orange Business Services, Sinequa, Axionable, Octopeak, ou encore SmartPredict.

Le Big Data & AI Paris est aussi une occasion unique de rencontrer les meilleurs profils du big data et de l’IA. Près de 15 000 professionnels du secteur seront présents lors de cette exposition, en présentiel comme en virtuel. Pour les participants, cela représente une chance de discuter avec leurs pairs, découvrir de nouveaux talents à recruter ou même de nouer des partenariats.

En s’inscrivant à cet événement, on s’assure de trouver la réponse à ses problématiques métiers en discutant avec les exposants présents sur place et de prendre connaissance des dernières technologies et solutions qui se font sur le marché à travers les nombreux ateliers et démonstrations.

Vous l’aurez compris, le Big Data & AI Paris est le rendez-vous incontournable de la rentrée pour les professionnels souhaitant développer de nouvelles compétences sur ces sujets et networker avec d’autres spécialistes de la data et de l’IA. Pour pouvoir accéder gratuitement à cette exposition, n’oubliez pas de vous inscrire et de réserver vos 26 et 27 septembre 2022 !