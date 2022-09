La SEC (Securities and Exchange Commission), aux États-Unis, songe à ouvrir deux nouveaux bureaux spécialisés dans les dépôts d’actifs cryptographiques pour renforcer ses activités de surveillance et de régulation de l’industrie des cryptomonnaies. Dans un communiqué, l’autorité a précisé que ces bureaux relèvent du DRP (Disclosure Review Program), un programme mis en place par la Division Corporate Finance.

Deux bureaux voués aux transactions cryptographiques

Selon la SEC, deux nouveaux bureaux rejoindront les sept autres entités existantes qui traitent les dépôts de divulgation des entreprises dans le cadre du DRP. « L’Office of Crypto Assets » sera chargé d’examiner les dépôts impliquant des cryptoactifs tandis que « l’Office of Industrial Applications and Services » se focalisera sur les applications et les services industriels.

Le rajout de ces services vise à optimiser les moyens d’analyse de la SEC, à travers un soutien plus important et plus pointu au bureau des finances du DRP. Cela « permettra au DRP de se concentrer davantage sur les domaines des actifs cryptographiques, des institutions financières […], des applications et services industriels et facilitera notre capacité à remplir notre mission », explique Renee Jones, directrice de la Division Corporation Finance.

Un bureau avec une approche pratique

La création des deux nouveaux bureaux de la SEC répond à un besoin de compréhension et de contrôle dans un contexte de mutation rapide du secteur. En l’occurrence, la croissance et la multiplication des types d’actifs cryptographiques a été l’élément déclencheur qui a conduit l’autorité à prendre cette décision.

Pour Gary Gensler, Président de l’institution, plus de 1000 jetons circulent actuellement dans le marché. Il estime que la SEC doit aider les entrepreneurs à enregistrer leurs actifs en tant que titre pour rester dans le cadre légal. Récemment, Gensler a déclaré vouloir partager les responsabilités de la SEC avec la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) à l’heure où le Trésor américain cherche à renforcer la régulation des cryptomonnaies.