Après deux années marquées par une crise sans précédent, où les habitudes de consommation ont été chamboulées, les besoins des consommateurs sont dorénavant complètement transformés. Ils sont plus exigeants qu’auparavant envers les marques et ont des attentes bien spécifiques de la part de celles-ci.

Parmi elles, une expérience d’achat rapide et optimale aussi bien en ligne qu’en physique. Il s’agit d’une nécessité pour attirer de nouveaux acheteurs et les fidéliser. Difficile de relever ce défi quand le processus de paiement n’est pas optimisé. Les clients s’impatientent, perdent du temps et s’agacent. La réputation et la croissance d’une marque peuvent en payer les conséquences.

Adyen, la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises, permet justement aux retailers de s’équiper de solutions de paiement innovantes, sécurisées et performantes. Un seul objectif : proposer une expérience client irréprochable.

La transformation digitale, véritable enjeu pour les retailers

La crise sanitaire a complètement rebattu les cartes dans le secteur du retail physique. Les attentes des acheteurs ont évolué, tout comme leur mode de consommation. Aujourd’hui plus que jamais, ils souhaitent voir rimer liberté et personnalisation avec parcours d’achat. Dans un tel contexte, les interactions au sein des points de vente sont à redessiner afin de satisfaire, au mieux, les clients.

Pour y parvenir, s’armer de solutions technologiques puissantes s’avère impératif. Une récente étude menée par Adyen révèle que 70 % des commerçants français qui ont connecté leurs systèmes de paiement à d’autres pans de leur entreprise ont connu une croissance de 20 % ou plus en 2021.

Une stratégie qui s’avère payante : 61 % des consommateurs estiment que les vendeurs ont utilisé la technologie à bon escient pour rendre leurs produits disponibles pendant la pandémie.

Face à des résultats si positifs, les retailers prévoient de poursuivre leur digitalisation. Pour cela, relier les opérations et l'expérience client est la clé du succès, non seulement en matière de ventes, mais aussi d'efficacité opérationnelle. L’objectif est de faire évoluer les expériences retail et digital pour qu’elles ne fassent qu’une, grâce à des solutions complètes comme Adyen. Cette dernière a déjà aidé des marques comme Vilebrequin ou GoSport à créer des parcours fluides et transparents, sur tous les canaux.

L’expérience client en magasin, l’élément différenciateur d’une marque

Bien que la transformation digitale permettent aux entreprises de répondre à différents enjeux, améliorer l’expérience client en magasin est certainement l’un des plus importants. En effet, même si le shopping en ligne s’est fortement démocratisé au cours des deux dernières années, les consommateurs français apprécient toujours de passer du temps dans les magasins. 62 % d’entre eux préfèrent même se rendre en point de vente.

Pour cette raison, les marques doivent redoubler d’efforts pour leur proposer une expérience omnicanale, agile et différente de celles proposées par leurs concurrents. Afin d’atteindre cet objectif, chaque étape du parcours client doit être simple, à commencer par le paiement. Les clients veulent pouvoir effectuer des achats en quelques secondes et de la façon dont ils souhaitent.

Pour leur offrir cette possibilité, les retailers peuvent par exemple s’équiper d’une solution de Pay by Link. Avec ce dispositif, la marque envoie au client un lien de paiement par l’outil de communication de son choix, tel que l’e-mail ou un chatbot, comme le propose Adyen. Il est ensuite redirigé vers une page web sécurisée, où il devra compléter ses informations bancaires pour régler son achat. Il peut effectuer le paiement à sa convenance, lui offrant davantage de liberté.

Un large choix d’options de paiement qui s’offre aux retailers

Afin de créer une expérience fluide au moment de l’achat, les retailers ont le choix entre différents systèmes de paiement innovants, parmi lesquelles les terminaux mobiles.

Ils répondent à une demande toujours plus grande d'une expérience client agile et sans couture. Les commerçants peuvent encaisser rapidement chaque acheteur, qu’importe l’endroit où il se trouve : un rayon d’un magasin, une cabine d’essayage ou lors d’un événement. Le paiement vient donc au client. Ce dernier peut régler à l’aide du moyen de paiement qui lui convient le mieux. Les transactions sont accélérées et les files d’attente éradiquées.

Il s’agit d’un facteur qui fait la différence : les clients qui n'aiment pas passer de longues heures dans les magasins auront plus tendance à faire leur shopping dans des environnements qu'ils savent efficient côté encaissement. Cela impactera positivement les ventes et le taux de fidélisation de la marque.

Pour aller encore plus loin, Adyen a récemment lancé Tap to Pay on iPhone aux Etats-Unis. Une solution qui permet aux retailers d'utiliser les iPhones pour accepter les paiements sans contact sans avoir à acheter ou gérer du matériel supplémentaire.

Les clients peuvent ainsi régler leurs achats en un mouvement, qu’ils soient dans un rayon ou en train de faire la queue à l’extérieur du point de vente. Pour les enseignes, cela permet de gagner en flexibilité. L’accent est aussi mis sur la sécurité : le Tap to Pay on iPhone exploite les fonctionnalités intégrées du smartphone pour assurer la confidentialité des données commerciales et des clients.

Vous l’aurez compris, une longue liste de possibilités existe, et elle ne cesse de s’allonger. Dernièrement, la plateforme Adyen a lancé deux nouveaux terminaux mobiles conçus en interne : AMS1 et NYC1. Flexibles et abordables, ils visent à simplifier le traitement des paiements en physique. Avec ces innovations, l’entreprise néerlandaise poursuit son objectif : aider les retailers à réduire les frictions dans le parcours du consommateur.

Adyen abordera ces nouveautés et les possibilités offertes par sa solution lors de la Paris Retail Week, sur son stand F139, qui aura lieu du 20 au 22 septembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles.