La branche d'Alphabet spécialisée dans la santé, Verily, a annoncé le 9 septembre 2022, avoir reçu un coup de pouce financier de la maison mère de Google. En tout, un milliard de dollars ont été levés pour la filiale dans un tour de table mené exclusivement par Alphabet. Cet argent servira à étendre les activités de Verily dans la santé de précision.

Verily souhaite être l'un des leaders de la santé de précision

Avec ce nouvel investissement, Alphabet montre qu'elle souhaite renforcer ses branches les plus rentables sur le long terme dans un contexte où la croissance de la firme n'est pas au plus haut. C'est le cas de sa filiale Verily, spécialisée dans la santé de précision. Cette sous-discipline de la médecine exploite la data récoltée auprès d'un grand nombre de patients afin de prédire et diagnostiquer le développement d'une maladie. Suite à ces résultats, les médecins peuvent proposer des traitements personnalisés ou conseiller les patients pour éviter qu'il ne puisse être atteint de cette maladie.

Dans la même catégorie Google va débuter la production de smartphones en Inde

C'est dans ce secteur que Verily souhaite étendre ses activités et elle utilisera cette levée de fonds pour y parvenir. Le financement permettra de soutenir plusieurs initiatives de récoltes de données, la création de plateformes pour les données de santé adaptées, le développement commercial de ses produits et services, mais aussi tisser des liens avec d'autres partenaires du milieu.

À titre d'exemple, Verily a racheté SignalPath en août 2021 afin d'étendre son système d'essais cliniques, et s'est associé à L'Oréal dans le but de mieux comprendre les mécanismes de vieillissement capillaire et cutané. À l'avenir, l'entreprise souhaiterait proposer un service diagnostiquant ces vieillissements aux dermatologues. Le financement d'Alphabet devrait favoriser ce genre de partenariats et d'acquisitions.

En parallèle, Verily va se restructurer en interne

Fondé en 2015 suite à sa scission de Google X Lab, un laboratoire d'innovation de la firme de Mountain View, Verily s'intéresse depuis plusieurs années à la médecine de précision. En marge de l'annonce de cette levée de fonds, l'entreprise a également annoncé une restructuration en interne. Dès janvier 2023, Any Conrad, fondateur et actuel directeur général de Verily deviendra président exécutif du conseil d'administration tandis que la personne actuellement à ce poste, Stephen Gillett, deviendra directeur général de l'entreprise.

Du côté de la maison mère, Alphabet, plusieurs investissements ont été réalisés pour porter les branches pouvant rapporter sur le long terme. Ainsi, sa filiale de conduite autonome, Waymo, continue de voir ses revenus augmenter, et il y a quelques jours, la firme a présenté Aalyria, sa succursale spécialisée dans les télécommunications. Cette dernière prendra la suite du projet Loon qui visait à connecter à Internet des personnes habitants dans des zones reculées, mais dans un esprit plutôt B2B.