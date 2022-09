Vendredi dernier, Roblox a tenu sa conférence annuelle des développeurs dans le but de dévoiler ses plans pour 2023. Des nouvelles fonctionnalités viennent renforcer les contrôles de sécurité pour les moins de 13 ans, tout en aidant au ciblage des publicités en ligne pour les utilisateurs plus vieux.

Des inspirations venant d’ailleurs

Parmi les nouveautés qu’apportent les développeurs de Roblox, beaucoup d'entre elles semblent venir des entreprises concurrentes. Pour dynamiser les expressions virtuelles des avatars, Roblox va introduire la reconnaissance faciale dans son espace de conversation. À l’instar des memojis d’Apple, il s’agit d’un ajout qui vient compléter l’annonce de l’an dernier d’une fonctionnalité de voix spatiale.

Dans la même catégorie Blue Jedi : l’accord entre Google et Meta ne fera plus l’objet de poursuites

Les nouveautés sont également sécuritaires, Roblox se dit préoccupé que beaucoup de ses utilisateurs ont moins de 13 ans. Un contrôle d'âge aura lieu pour utiliser la fonction de chat vocal en soumettant une pièce d'identité ou en vérifiant leur numéro de téléphone. L’idée d’un PEGI sera mise en place dans le jeu pour faciliter le contrôle parental. Les espaces textuels seront mis à jour avec un filtrage renforcé en fonction de l'âge, par exemple le texte LMAO (version vulgaire de Mort de rire en français) sera invisible pour les moins de 13 ans. Selon la société, le contenu approuvé pour tous les âges peut contenir de la violence légère et peu fréquente ou du sang léger et irréaliste, tandis que le contenu approuvé pour les 13 ans et plus peut contenir de la violence modérée et du sang léger et réaliste.

La publicité “immersive” fait son arrivée sur Roblox

Le précédent trimestre de Roblox fut compliqué, avec une perte de 174 millions de dollars. Elle est encore plus forte que l’an dernier à la même période, à 140 millions de dollars. Le jeu bac à sable tente donc de renforcer le développement des publicités pour se relancer.

Roblox va devenir l'un des premiers grands jeux gratuits à intégrer la publicité dans son expérience. Les publicités seront destinées aux utilisateurs de plus de 13 ans. La firme californienne considère qu’à partir de 13 ans, les joueurs ne sont plus des enfants et peuvent appréhender les espaces sponsorisés d’une manière différente. Néanmoins, les experts en jeux vidéo ont mis en garde contre l'adaptation des publicités aux enfants et les effets néfastes que cela pourrait avoir. Roblox souhaite développer ses partenariats avec les grandes marques comme Louis Vuitton, Burberry, Samsung ou plus récemment Spotify.

Également, les créateurs sur Roblox peuvent gagner de l’argent en vendant des objets virtuels, empochant en moyenne 29 centimes par dollar dépensé dans le jeu. Roblox affirme avoir versé 538,3 millions de dollars aux créateurs en 2021, et plus de 2,7 millions d’entre eux ont gagné des Robux (monnaie dans le jeu) en juin. Cependant David Baszucki, PDG de la firme, refuse d’évoquer les articles comme des NFT. Le créateur veut tout de même continuer à contribuer au développement du web 3.0.

En mars 2021, la société Roblox a été introduite à la Bourse de New York pour atteindre une capitalisation de 80 milliards de dollars en novembre de la même année. Cependant en 2022, la firme californienne a perdu 60% de sa valeur.

Le marché Chinois et Russes dans le viseur

Seul parmi les géants du jeu vidéo encore disponible en Russie, Roblox affiche une popularité grandissante. La société a annoncé plus de 2 millions d’utilisateurs quotidiens dans le pays. Les russes deviennent une des communautés les plus importantes avec les États-Unis, le Brésil, et les Philippines. Les États Unis comptent plus de 11 millions d’utilisateurs quotidiens. Au total, ce sont 52,2 millions de personnes qui jouent à Roblox chaque jour dans le monde, alors que le marché mondial du métavers compte pour l’instant 150 millions d’utilisateurs mensuels. L’entreprise a déclaré dans un communiqué que sa « mission est de rassembler un milliard de personnes dans le monde avec optimisme et civilité, et en tant que plateforme mondiale, nous pensons que la bonne direction est de permettre aux gens du monde entier de rester aussi connectés que possible. »

Les entreprises des technologies et des jeux vidéo s'inscrivent dans la lignée d'une longue liste d’industries qui se sont retirées de la Russie en raison des sanctions gouvernementales, des risques financiers, et de réputation liée à la poursuite de leurs activités en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en février.

Le seul marché où Roblox n’est plus implanté est la Chine, malgré un lancement en partenariat avec Tencent. LuoBuLeSi, le Roblox chinois a été retiré. Vice a publié, en juillet dernier, des documents internes de Roblox détaillant comment l'entreprise prévoyait de se conformer aux règles de censure chinoises pour réussir son lancement dans l’Empire du Milieu.

Même si elle compte intégrer plus de publicités dans son jeu, Roblox cherche à rassurer en lançant de nouvelles options de sécurité. Bien que l’entreprise espère retrouver sa cote de popularité du premier confinement, elle compte tout de même 52 millions d’utilisateurs quotidiennement. Ce qui fait de Roblox l’un des jeux vidéo les plus vivants du marché.