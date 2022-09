Mercedes-Benz renouvelle son engagement dans l'eSport aux côtés de Riot Games jusqu'en 2025. Le constructeur allemand est le partenaire automobile exclusif des événements eSports mondiaux de League of Legends depuis 2020.

Mercedes-Benz et Riot Games renouvellent leur collaboration

Chaque année, le point d'orgue du partenariat entre Mercedes-Benz et Riot Games est le célèbre événement « Worlds », le championnat du monde de League of Legends. L'année dernière, les équipes des deux entreprises ont travaillé main dans la main pour concevoir une bague qui fût offerte à l'équipe gagnante. Mercedes-Benz a aussi collaboré avec la société américaine Aether Diamonds pour développer cette bague. Une société qui fabrique des diamants à partir de dioxyde de carbone extrait de l'atmosphère.

Évidemment, le partenariat entre Mercedes et Riot Games ne se réduit pas à la simple conception de cette bague. Les deux entreprises s'engagent sur des questions sociales et écologiques. En 2019, Riot a lancé le Riot Games Social Impact Fund. Un moyen pour l'entreprise d'accompagner des projets à impact. L'entreprise a déjà distribué plus de 23 millions de dollars de subventions à des organisations à but non lucratif.

L'événement Worlds va débuter le 29 septembre à Mexico. Il se poursuivra à New York. Les demi-finales auront lieu à Atlanta. La finale aura lieu le 5 novembre à San Francisco. Chaque étape du championnat aura une nouvelle fois une petite touche de Mercedes-Benz. La finale sera le moment le plus important pour le constructeur allemand. En effet, la cérémonie de remise des trophées sera présentée et animée par Mercedes.

La gamme électrique sera vraisemblablement mise à l'honneur. Un moyen pour l'entreprise de montrer son engagement pour un monde plus durable. Selon Bitta Seeger, un responsable chez Mercedes-Benz, « gagner le cœur des fans de jeux vidéo est un défi passionnant. Avec Riot Games, nous sommes dans les meilleures conditions pour inspirer la communauté et façonner avec succès l'avenir de l'eSport ».

Le constructeur allemand se dit « impatient de poursuivre sa coopération avec Riot Games et de continuer de faire partie de la grande famille de League of Legends ».