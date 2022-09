La poursuite du métavers prend une tournure surprenante en France. Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’administration publique qui contribue au financement des projets audiovisuels, vient d’annoncer la mise en place d’un fonds d’aide dédié au métavers. Celui-ci sera dirigé par l'artiste français Jean-Michel Jarre, connu pour sa musique électronique et son engouement pour les œuvres immersives. Un profil qui correspond parfaitement à la mission de cette commission. Elle doit aider la France à se positionner dans un secteur technologique émergent.

Un métavers made in France ?

« Dotée de 3,6 millions d’euros par an, cette commission vient d’être créée dans le but de favoriser l’émergence d’œuvres immersives créatives, ambitieuses et tournées vers l’international » détaille le CNC dans un communiqué publié mercredi 7 septembre. La nomination de Jean-Michel Jarre à la direction de ce fonds d’aide fait écho aux propos de l’artiste en 2021, « il faut d'urgence faire un métavers français ».

Face à la course technologique qui oppose les géants de la tech pour imposer leurs visions du métavers, anticipé comme l’internet du futur, la France ne veut pas prendre de retard. « De la même manière que nous avons été à l'origine du cinéma, nous devons être aussi au départ et à la naissance de ce mode d'expression qui va être le mode d'expression majeur du XXIe siècle », avait ajouté le musicien. Pour ce faire, le CNC dispose maintenant d'une enveloppe de 3,6 millions d'euros pour investir dans des projets liés au métavers.

Le CNC élargit son champ d'activité

Dans le communiqué, le président du CNC, Dominique Boutonnat explique que « la création immersive est un domaine d'innovation qui synthétise les enjeux créatifs, technologiques et entrepreneuriaux capables de projeter toute la filière française de l'image dans ce nouveau continent numérique ». Des mots suivis par des actes. Des professionnels de la réalité virtuelle, ainsi que des employés d’Ubisoft et Epic Games ont en effet rejoint cette commission de la « création immersive ».

Le métavers est sur toutes les lèvres. Horizon Worlds, le monde virtuel de Meta, a fait son arrivée en France en août dernier. En mars, le président de la République Emmanuel Macron avait défendu la création d'un métavers européen. La décision du CNC en est l'une des premières manifestations concrètes, même si les définitions pour qualifier le métavers restent multiples et parfois encore floues.