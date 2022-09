Après deux années chamboulées par la pandémie, la majorité des activités ont rapidement repris leur cours normal. Pour les Directions Financières et Comptables, un challenge s’impose néanmoins : s’adapter aux nouveaux codes et modes de fonctionnement. Cela comprend la digitalisation des processus financiers, la montée en compétences des équipes ou encore les enjeux environnementaux.

Pour faire face à ces changements de paradigme et transformations organisationnelles, les Directeurs Administratifs et Financiers (DAF) et leurs équipes doivent devenir des Top Performers redoutables.

Dans un livre blanc complet, Yooz, solution de référence de dématérialisation des factures fournisseurs, vous dévoile les leviers et outils à adopter pour atteindre cet objectif en 2022.

S’adapter aux nouvelles pratiques et besoins des directions financières

Devenir un Top Performer de la Finance requiert avant tout de cerner les transformations des pratiques comptables. Désormais, le digital a une place maîtresse dans le fonctionnement des entreprises. Le télétravail quasi généralisé a mis en exergue les avantages offerts par le cloud ou encore les logiciels en mode SaaS. Une étude menée par Yooz révèle qu’une entreprise sur trois envisage d’adopter ce type de solutions au cours des douze prochains mois.

Les modes de fonctionnement sont, eux aussi, très différents. En effet, la cybersécurité a aujourd’hui une importance capitale pour les décideurs financiers. Le livre blanc révèle que 36 % d’entre eux en font une priorité cette année.

L’automatisation devient également le cheval de bataille des entreprises. 70% d’entre elles envisagent d’accélérer leurs investissements technologiques pour s’équiper de solutions sécurisées compatibles avec d’autres logiciels, capables d’extraire et d’analyser des données massives en temps réel tout en restant simples d’utilisation.

« Le DAF doit continuer de se réinventer pour apprivoiser les codes d’un monde post-crise. Il ne devra pas seulement se contenter d’être l’expert du chiffre, mais aussi devenir un véritable Top Performer de la Finance », explique Xavier Levaille, Associé chez Grant Thornton, groupe spécialisé dans les métiers de l'Audit et du Conseil.

L’ebook offert par Yooz est un point d’appui essentiel pour comprendre les mutations du secteur. Vous pourrez découvrir les nouveaux enjeux qu’elles impliquent pour devenir, à votre tour, un Top Performer de la Finance.

Des conseils d’experts pour devenir un véritable Top Performer

Une question demeure toutefois : quels sont les leviers à actionner pour devenir ultra performant et tirer son épingle du jeu ? Pour les experts de Yooz, l’approche la plus pertinente consiste à obtenir des « quick wins ». Concrètement, il s’agit de gains rapides avec des investissements qui génèrent rapidement de la valeur.

« Réaliser des quick wins permet de faire plus facilement accepter les changements et d’embarquer les collaborateurs : la dématérialisation des factures en est typiquement un », affirme Pascal Bigard, DSI et Directeur Digital chez GCC, groupe opérant dans le BTP.

Afin de générer rapidement ce gain, la dématérialisation associée à l’automatisation s’avère être idéale. Les collaborateurs peuvent se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Cela les libère aussi du traitement des retards et des litiges, engendrés par des erreurs manuelles inévitables.

En vous procurant ce livre blanc, vous bénéficierez des conseils de leaders financiers pour, à votre tour, devenir un Top Performer. Vous pourrez aussi prendre connaissance des avantages d’une solution alliant dématérialisation et d’automatisation des achats et des factures comme Yooz. Réservez une démonstration personnalisée dès maintenant pour découvrir plus aisément toutes les possibilités qu’elle offre.