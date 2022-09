En 2022, 4 milliards de personnes utilisent l’email chaque jour, soit plus de la moitié de la population mondiale (données Statista). Il s’agit donc d’un des principaux canaux de communication. Par conséquent, les entreprises doivent plus que jamais mettre en place des campagnes d’email marketing, et ce, peu importe leur secteur ou leur taille. Certaines questions s’imposent toutefois : Quelle stratégie faut-il adopter ? À quels messages les internautes sont-ils les plus réceptifs ?

Afin de vous aider à y voir plus clair, MoEngage a réalisé une analyse des comportements des consommateurs suite à l’envoi de certains emails dans différentes régions du monde. La plateforme intelligente d'engagement client a examiné 5,3 milliards d'emails envoyés entre le 1er août 2021 et le 28 février 2022. Le livre blanc est en anglais.

Prendre conscience des préférences des consommateurs

Pour cette étude, MoEngage a analysé quatre types de messages :

les emails broadcast, envoyés en masse depuis une liste de diffusion ;

les emails journey-based, pour contacter un prospect lorsqu’il effectue une action significative comme une commande ;

les emails auto-triggered, programmés selon le comportement et le profil des clients ;

les messages personnalisés, émis en fonction des préférences du destinataire.

L’objectif est de comprendre à quelle campagne d’email marketing les consommateurs sont les plus réceptifs. L’analyse a été conduite en Europe, en Amérique du Nord, en Inde, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud.

Le constat est sans appel : dans l’industrie de l’e-commerce comme du lifestyle, les internautes sont bien plus sensibles aux messages personnalisés et segmentés. Désormais, ils souhaitent avoir le sentiment qu'ils ont été écrits spécifiquement pour eux. Ils apprécient de recevoir des emails selon leurs actions, préférences d’achat et besoins.

Cela se traduit notamment dans le rapport de MoEngage : sur le marché sud-asiatique de l’e-commerce, le taux de conversion est quadruplé grâce à la personnalisation dynamique des contenus. Il en va de même sur le continent européen, où l’on constate un taux de transformation multiplié par quatre et un taux de conversion multiplié par soixante lorsque les auto-triggered emails sont envoyés.

Pour obtenir davantage de métriques marketing sur un marché précis, il suffit de télécharger gratuitement l’étude de MoEngage. Elle vous permettra également d’en apprendre plus sur les campagnes d’emailing dans l’industrie du lifestyle. De cette façon, vous pourrez comparer des statistiques telles que le taux d'ouverture avec des entreprises du même secteur que le vôtre.

Des exemples pour améliorer ses campagnes d’email marketing

Afin de vous aider à parfaire vos campagnes d’email marketing, MoEngage délivre aussi des exemples de messages à envoyer à vos contacts. Pour les entreprises e-commerce, il est préférable d’émettre un premier email engageant dans le but de convertir rapidement le prospect en client. Pour le pousser à passer l’action, il est aussi recommandé d’envoyer des messages clairs et attractifs, notamment en période de promotion. Il est par exemple pertinent de créer un visuel percutant avec le pourcentage de réduction inscrit en gros afin d’inciter le consommateur à acheter.

MoEngage partage également des idées d’email pour les entreprises opérant dans le domaine du lifestyle. Pour pousser le client à interagir avec sa marque, il est nécessaire d’envoyer des messages avec des Call-To-Action (CTA) voyants avec un texte engageant, par exemple “Réserver votre place”. Dans le cas où les consommateurs n’auraient pas eu d’interaction avec l’entreprise depuis quelque temps, il peut être efficace d’envoyer un code promotionnel.

Il ne s’agit que de quelques-uns des nombreux exemples fournis par MoEngage dans ce livre blanc. Ce dernier vous permettra non seulement de mieux cerner les attentes des consommateurs en termes de communication, mais aussi de comprendre les améliorations qu’il est primordial de réaliser. Pour obtenir tous les insights du marché de l’emailing et réussir à créer une stratégie robuste pour 2022, ce rapport s’avère indispensable.