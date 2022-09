Pièce maîtresse de toute stratégie B2B, la prospection commerciale est essentielle pour atteindre ses objectifs et voir son activité évoluer. Elle s’accompagne de plusieurs techniques, dont le cold emailing. Pour rappel, c’est le fait d’adresser un message à un individu avec qui l’on a eu aucune interaction dans le passé (d’où le terme “cold”).

Bien que cette méthode soit très efficace pour générer de nouveaux prospects, elle est souvent associée à du spam. Pour ne pas se faire définitivement griller auprès d’un contact, il est primordial de soigner le message qui lui est adressé. Pour vous aider dans cette tâche, plusieurs sites regroupent des templates de cold e-mails, comme Better Outreach.

Des templates à personnaliser

Better Outreach est une plateforme collaborative. Les marketeurs et communicants y partagent leurs e-mails de prospection envoyés en anglais à leurs contacts pour briser la glace. Sur le site web, les créateurs de l’outil ont sélectionné ceux qui se sont avérés les plus efficaces, notamment en termes de génération de leads.

Pour trouver le template idéal, plusieurs possibilités sont offertes. La première, qui est sûrement la plus simple, est de taper un mot-clé dans la barre de recherche, comme podcast. Il est aussi possible de filtrer en indiquant une industrie précise, par exemple l’e-commerce. Les modèles sont aussi classés en différentes catégories : Démo/Offre d’essai gratuit, pitch commercial, relance, demande de rendez-vous…

Pour chaque résultat, on découvre qui a conçu le modèle et l’entreprise dans lequel exerce le contributeur. Une idée d’objet est donnée à chaque fois : “Hello [first name], I have a question about your Slack integrations” ou encore “Got any feedback for us?”. Bien entendu, Better Outreach partage l’intégralité de l’e-mail. On peut alors le copier pour le réutiliser, mais également le modifier selon ses envies. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton “Copy”. Il faut simplement remplacer les champs comme le nom de l’entreprise ou le prénom avant l’envoi.

Avec sa plateforme, Better Outreach vise à aider les professionnels à améliorer l’impact de leurs campagnes d’emailing sans y passer des heures ou des jours.