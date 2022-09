Les clients sont aujourd’hui attirés par des marques qui leur proposent une expérience à part entière. Les entreprises doivent donc non seulement contextualiser leurs messages et leurs offres, mais également proposer un parcours interactif.Dans sa dernière étude de cas, Qualifio, la plateforme de collecte de données zero-party et de marketing interactif, dévoile les secrets de la stratégie digitale de l’enseigne de vêtements LolaLiza. Coralie Debrichy, CRM coordinator, revient sur les actions mises en place par la marque pour proposer des expériences plus engageantes et personnalisées.

« Nous convertissons en acheteur, 10% des nouveaux prospects qui viennent de Qualifio. »

Coralie Debrichy, CRM coordinator

Engager davantage ses clients

La concurrence est une préoccupation pour toute entreprise, et particulièrement pour celles exerçant dans le secteur de la mode. Sur un marché aussi encombré que celui-ci, les marques comme LolaLiza doivent tout mettre en œuvre pour tirer leur épingle du jeu. Pour y parvenir, l’expérience client proposée doit être marquante, et la communication continue et originale.

Pour cela, les équipes de LolaLiza ont misé sur l’interactivité. La marque a lancé plusieurs campagnes avec des jeux variés et des récompenses à la clé. L’une d’entre elles était basée sur le fameux jeu « Où est Charlie ? ». Les participants avaient pour objectif de retrouver le plus rapidement possible les quatre fashionistas de LolaLiza sur une carte de New York. Ils avaient la chance de remporter un voyage dans la ville américaine. Une activité ludique, engageante et motivante pour les utilisateurs.

Pour la marque, ce fut un pari réussi : en trois semaines, 6 020 participants ont joué à cette campagne, dont 4 288 d’entre eux étaient des nouveaux utilisateurs. En téléchargeant ce cas client, vous pourrez prendre connaissance des autres campagnes mises en place par LolaLiza pour convertir davantage de prospects en clients et accroître sa notoriété. Vous découvrirez comment la solution de Qualifio l’a aidée à intégrer le marketing interactif dans sa stratégie digitale.

Offrir une expérience personnalisée grâce à des données pertinentes

Les consommateurs attendent aujourd’hui des expériences sur-mesure et des offres ciblées. Cela requiert d’avoir une bonne connaissance de leurs préférences et leurs besoins. La collecte de données first et zero-party exploitables est alors indispensable.

Pour amasser des informations pertinentes, LolaLiza a un plan d’action bien ficelé. Pour découvrir chaque étape de sa stratégie, il suffit de télécharger gratuitement le cas client de Qualifio. Ce dernier passe en revue toutes les actions mises en place par la marque, à commencer par une segmentation entre les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants. En fonction du segment, des suites d’e-mails sont envoyées avec des offres personnalisées et adaptées selon le profil du client.

« À côté des données que nous collectons via les campagnes e-commerce et marketing, nous collectons également des données via les enquêtes clients. Que ce soit des avis sur leur premier achat ou des feedbacks sur l’expérience client, Qualifio nous donne l’opportunité d’avoir toutes ces données et de les remonter facilement », explique Coralie Debrichy.

Cette étude de cas vous permettra de découvrir les campagnes innovantes et entièrement personnalisées conçues par LolaLiza. Pour en savoir plus sur les avantages de la personnalisation et de l’interactivité, le cas client de Qualifio s’avère essentiel. Il vous aidera à donner une nouvelle dimension à votre stratégie digitale.