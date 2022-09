L’entrepreneuriat séduit de plus en plus de Français. En 2021, ce sont 995 900 entreprises qui ont vu le jour dans l’Hexagone (Insee). C’est 17 % de plus qu’en 2020. Elles rencontrent toutes les mêmes problématiques : comment avoir une bonne visibilité ? Comment attirer un maximum de prospects et de clients ? Comment booster mes ventes ? Là repose le rôle du webmarketing. Pour assurer leur pérennité, TPE comme PME doivent adopter cette stratégie. Nous vous dévoilons nos meilleurs conseils pour y parvenir.

Le webmarketing, un atout pour accroître la notoriété des TPE et PME

Le webmarketing peut aider les TPE et PME à booster leur activité. Avant d’aborder son importance et sa mise en place, revenons d’abord sur sa définition.

Webmarketing : définition

Le webmarketing désigne l’ensemble des techniques marketing et publicitaires utilisées en ligne. Pour faire simple, c’est une version numérique du marketing traditionnel, avec des spécificités liées aux avancées numériques. Cela consiste à se servir des leviers disponibles sur le web pour créer un tunnel de vente efficace et transformer un simple visiteur en prospect, puis en client.

Pour ce faire, on utilise des canaux stratégiques qui sont propres au digital, comme l’email ou encore les réseaux sociaux. Des stratégies précises sont mises en place pour augmenter la visibilité d’une entreprise et développer ses ventes : le référencement, le marketing mobile, le marketing automation…

L’importance du webmarketing pour les TPE et PME

Généralement, les TPE et PME ne disposent pas de larges budgets pour promouvoir leurs produits ou leurs services à la radio ou à la télévision. Grâce à Internet, il est possible de lancer son business à moindre coût. Là où une publicité dans le métro représentera une grosse dépense, une publicité diffusée sur Internet peut démarrer à une centaine d’euros, ce qui est bien plus accessible.

Outre les raisons financières, le webmarketing est une technique permettant d’atteindre des objectifs variés :

créer du trafic vers son site web ;

fidéliser ses clients ;

accroître sa notoriété ;

améliorer la visibilité de son entreprise ;

développer une relation client forte.

Tout comme Paris ne s’est pas fait en un jour, avoir une présence digitale forte et un bon trafic entrant demande du temps, de l’énergie et de la réflexion. Nous vous partageons des conseils SEO et social media pour améliorer votre stratégie webmarketing. Un objectif : qu’elle soit plus compétitive et performante.

Travailler son référencement naturel

Pour les TPE comme les PME, la création d’un site web est un premier pas pour promouvoir ses services et produits. Néanmoins, cela n’assure pas d’avoir une bonne visibilité pour autant.

Pour y parvenir, il est primordial de travailler son référencement naturel (SEO). Pour rappel, il s’agit d’un ensemble de techniques dont le but est de site web dans les premiers résultats naturels des moteurs de recherche. Il est question d'un travail de longue haleine, mais qui, in fine, permettra de générer de plus en plus de visites.

Si l’importance du SEO semble claire, encore faut-il savoir comment s’y prendre pour que son site apparaisse en haut d’une SERP. Bien qu'il existe plusieurs méthodes, certaines bonnes pratiques sont fondamentales. La première est incontestablement d’améliorer la qualité de ses pages web. En effet, tous les contenus publiés sur un site permettent aux moteurs de recherche comme Google ou Bing d’évaluer la pertinence et la qualité de celui-ci.

L’optimisation on-page

Plusieurs éléments on-page doivent donc être optimisés et régulièrement améliorés :

la balise Title et la balise meta description ;

le balisage des pages, avec des h1, h2 et h3 pour une bonne structure et lisibilité ;

la structure URL ;

le maillage ;

les balises ALT des images ;

le contenu de la page, comme sa longueur et les mots-clés utilisés.

L’autorité de domaine

Il ne faut pas non plus négliger les liens externes et backlinks. Plus un site dispose de backlinks pointant vers lui, plus son autorité de domaine sera forte. Sa notoriété en est alors positivement impactée. Les liens doivent toutefois être pertinents.

Afin d’obtenir des liens sur des sites réputés, il est nécessaire de créer des contenus qualitatifs qui seront ensuite partagés : infographies, articles de blog, vidéos… Le choix est large. Non seulement cela servira à améliorer la visibilité d’une entreprise, mais aussi à gagner en crédibilité au sein de son secteur.

L’expérience utilisateur

L’expérience utilisateur est aussi l’un des piliers principaux du SEO. Il faut à tout prix s’assurer que le site ait un design responsive, rapide et ergonomique. Les performances techniques sont systématiquement analysées par Google. Dans le cas où vous souhaiteriez obtenir des conseils personnalisés en référencement naturel, il est préférable de faire appel à une agence webmarketing.

Bien gérer ses réseaux sociaux

Les réseaux sociaux représentent une véritable mine d’or pour les TPE et les PME. Ils sont un moyen sûr d’atteindre un public large et de trouver des prospects qui ont un intérêt pour leurs produits ou services. Ces plateformes permettent d’échanger de manière plus spontanée et personnalisée avec son audience. Grâce à des contenus créatifs et engageants, une marque peut développer la relation avec les internautes, les transformer en client et les fidéliser.

Pour ces raisons, créer une stratégie social media marketing s’avère indispensable. Cela requiert avant tout de sélectionner les plateformes adéquates. Pour cela, une entreprise doit se diriger vers où se trouve sa cible. En effet, les utilisateurs n’ont pas les mêmes profils et enjeux sur TikTok que sur Facebook.

Bien connaître son audience

Il faut donc bien connaître son audience, ses préférences et ses besoins. Cela est également important pour élaborer des contenus pertinents. En connaissant plus précisément leur âge, leur emplacement ou encore leurs habitudes, on peut aisément adapter son message marketing. Le défi reste de créer des vidéos et des photos qui sortent du lot.

Mettre en place un calendrier éditorial

Si la création d’un calendrier de publication paraît évidente, nombreuses sont les petites sociétés qui ne s’attardent pas sur cette tâche. Pourtant, il permet d’avoir une vue d’ensemble de la campagne en cours, et ainsi d’avoir une bonne cadence de contenu.

Être régulier

Il est important de rappeler que publier régulièrement des messages sur les réseaux sociaux est une nécessité absolue. Non seulement cela augmente la portée organique via les algorithmes des plateformes, mais cela crée un flux d’engagement et d’interactions avec les abonnés. Maintenir une présence sociale est la première étape pour créer une communauté active.

Si vous avez des besoins d'accompagnement en stratégie webmarketing (Identification des audiences, sélection des leviers marketing ou encore analyse des performances), n'hésitez pas à nous contacter à travers notre formulaire.