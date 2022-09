Cette saison, les podcasts de Siècle Digital évoluent. Si l’émission Culture Numérique existe toujours, elle sera dorénavant accompagnée d’une nouvelle série : Signaux faibles.

Culture Numérique, c’est l’émission phare de Siècle Digital, avec près de 1 000 épisodes pour plus d’un million d’écoutes. Pendant trois ans, il y avait un épisode par jour sur une actualité, traitée en profondeur par les journalistes de la rédaction. En 2022, changement de formule. Culture Numérique, sera désormais une émission hebdomadaire, pour décrypter une thématique, une technologie, une tendance… Nous vous aiderons à analyser les actualités les plus marquantes. Culture Numérique, ce sera aussi des interviews d’experts et des échanges avec nos journalistes.

Pas d’inquiétude, la rédaction n’en oublie pas pour autant les actualités du jour. Siècle Digital lance Signaux faibles, une nouvelle émission quotidienne qui décode l’actualité du numérique.

Pourquoi Signaux faibles ? Parce que l’actualité est semée d’indices, parfois anodins, parfois très explicites, mais qui témoignent en réalité de grands changements à venir. Ce nouveau podcast est donc là pour vous aider à y voir plus clair.

Guerres commerciales et digitales, réglementations, soft power technologique, innovation, transformation numérique… Dans Signaux faibles, j’aborderai les informations du jour les unes après les autres, le tout en moins de 10 minutes. Un seul mot d’ordre : capter et décoder les signaux faibles dans l’actualité.

Tous les épisodes de Signaux faibles et de Culture Numérique sont à retrouver sur siecledigital.fr et sur les plateformes de streaming Apple Podcasts, Acast, Spotify, Deezer.