Selon une étude menée par The Institute of Direct and Digital Marketing (IDM), 82 % des marketeurs ont noté une hausse des taux d’ouverture de leurs emails grâce à la personnalisation. 75 % d’entre eux affirment que les taux de clic étaient aussi plus élevés.

Face à ce constat, des outils d’e-mailing comme Mailmeteor proposent des fonctionnalités permettant de personnaliser simplement ses campagnes. Le but est non seulement d’en augmenter la délivrabilité, mais aussi de réussir à booster son taux de conversion grâce à cette technique.

Suivre les emails envoyés en temps réel

Avant de commencer à utiliser Mailmeteor, il convient de créer une feuille de calcul Google Sheets comprenant toute notre liste de contacts. Il faut bien entendu entrer les adresses e-mails des destinataires, mais aussi tout autre champ qui pourrait être utile comme le prénom, le nom ou la profession. Le tout doit juste être réparti dans des colonnes.

Le reste du processus est assez simple. Il est nécessaire de cliquer sur l’onglet “Extensions” du tableur, puis de sélectionner “Mailmeteor”, qui aura été installé au préalable. L’outil s’occupe ensuite d’importer les données. Pour mieux s’y retrouver, il est préférable de nommer sa liste de contacts.

Après avoir créé le modèle de l’e-mail à envoyer, vient le moment de la personnalisation du message. Pour ce faire, il faut ajouter des variables. Chacune d’entre elles doit être encadrée de double accolades, par exemple {{ Prénom et Nom }}. Avant d’envoyer le message, il est recommandé de se servir de la fonction de prévisualisation. Il est aussi possible de s’envoyer un e-mail test.

En recevant des e-mails personnalisés, les destinataires auront le sentiment d’être dans une conversation unique et valorisante. Cela va contribuer à créer une relation privilégiée entre le client ou prospect et la marque.

En parallèle, Mailmeteor permet de savoir en temps réel si un e-mail a été ouvert et si le contact a cliqué sur l’un des liens intégrés dans le message.

L’outil s’avère donc très pratique pour les professionnels qui veulent booster leurs campagnes d’emailing sans quitter Google Workplace. Il est en ce moment affiché à 99 dollars à vie au lieu de 199 dollars. Toutes les fonctionnalités sont incluses, dont l’envoi de 2 000 messages par jour depuis Gmail.

