À l’heure où les États-Unis et la Chine livrent une bataille commerciale et technologique sans merci, Microsoft et ByteDance se sont rapprochés afin de développer ensemble un projet d’IA nommé KubeRay. Dans le cadre de cette collaboration, les deux sociétés visent à associer leur savoir-faire pour concevoir un logiciel qui permettrait aux entreprises de créer plus efficacement des applications reposant sur l’intelligence artificielle.

Une entente paradoxale dans le contexte géopolitique actuel

Microsoft et ByteDance sont déterminés à faire progresser la technologie de l’IA avec leur projet commun KubeRay, malgré les rapports qu’entretiennent leurs pays. Depuis près d’un an, les ingénieurs respectifs des deux entreprises, Ali Kanso et Jiaxin Shan, auraient travaillé ensemble pour développer un logiciel open source, ce qui semble invraisemblable au vu de la rivalité technologique sino-américaine actuelle.

Dans la même catégorie Le FBI met en garde les investisseurs sur les plateformes décentralisées

En effet, les Américains n’ont cessé de multiplier les mesures visant à bloquer l’accès de leurs technologies de pointe à la Chine durant le mandat de Donald Trump. En 2021, Joe Biden a pris la même direction, sous prétexte de préserver la propriété technologique intellectuelle américaine et de garantir la sécurité nationale contre les éventuelles tentatives d’espionnage.

À l’occasion du Ray Summit 2022 qui s’est tenu à San Francisco le 23 et 24 août dernier, Kanso et Shan ont pourtant démontré que la collaboration était bien possible, et que le projet avançait sans encombre. « Nous ne sommes pas dans la même entreprise, mais nous nous rencontrons chaque semaine, nous collaborons chaque semaine », a fait savoir le technicien de Microsoft.

Un nouveau rapprochement après la tentative de rachat de TikTok

La relation entre Microsoft et ByteDance ne date pas d’hier. En 2020, l’entreprise américaine avait proposé de racheter TikTok lorsque Donald Trump a menacé de censurer l’application. L’objectif du président était de remettre la gestion des sociétés chinoises entre les mains d’entreprises locales pour avoir plus de contrôle sur leurs activités aux États-Unis. Finalement, le projet d’acquisition a été abandonné et le PDG de Microsoft a indiqué que c’était la « chose la plus étrange » sur laquelle il a travaillé.

Aujourd’hui, les deux firmes abordent cette relation sous un nouvel angle, à travers le partage des ressources et d’ingénieries centrées sur l’IA. Cependant, les autorités américaines continuent de garder un œil sur ByteDance, et plus précisément son application phare qui gagne du terrain. Récemment, l’entreprise Oracle a été désignée pour surveiller les algorithmes de TikTok aux États-Unis.