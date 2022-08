Les entreprises et les marques mettent un point d’honneur à produire des vidéos YouTube qualitatives pour développer leur notoriété. Bien que cela soit important, cela ne suffit pas toujours. De la même manière que pour les contenus textuels, il faut travailler son référencement pour voir sa vidéo en haut de la page de recherche de la plateforme. Cela passe nécessairement par l’usage de mots-clés pertinents. Des outils comme Keyword Search visent à faciliter cette étape.

Optimiser ses publicités YouTube et bien plus encore

Keyword Search propose un puissant outil permettant de réaliser des analyses approfondies des mots-clés visé en 100 langues différentes. Dans la barre de recherche, il suffit d’en entrer un, par exemple “cryptomonnaie” ou “énergie solaire".

Grâce à son intelligence artificielle (IA), la plateforme exploite le langage NLP GPT-3 afin de faire des recommandations de variations de mots-clés. Pour cela, elle se base sur le contexte, la signification et l’intention de recherche des utilisateurs. Un score de similarité est indiqué afin de ne pas trop s’éloigner du mot-clés d’origine.

En parallèle, l’outil fournit une flopée de métriques importantes pour concevoir sa stratégie de référencement sur YouTube, comme le volume de recherche et la popularité de mots-clés. De cette manière, on peut saisir plus facilement et rapidement les opportunités qui se présentent, par exemple lorsqu’un sujet fait l’objet de nombreux recherches.

La plateforme dispose aussi d’une fonctionnalité pour les YouTube Ads. Pour chaque mot-clé, elle indique l’emplacement le plus adaptée pour la publicité. L’objectif est de mettre toutes les chances de son côté pour booster son retour sur investissement (ROI).

Keyword Search dévoile aussi les mots-clés sur lesquels se sont positionnés nos concurrents. Ils peuvent être sauvegardés sous forme de liste grâce à la fonctionnalité “Collection” ou exportés en CSV. La vaste bibliothèque d'annonces YouTube de la plateforme s’avère aussi utile pour suivre les mots-clés et les dépenses publicitaires des autres annonceurs de notre secteur.

L’outil est donc pratique pour générer davantage de leads, améliorer le ROI de ses YouTube Ads et développer sa chaîne YouTube. De plus, il s’intègre à Zapier.

Il est en ce moment possible de se le procurer pour 69 dollars à vie au lieu de 873 dollars. Cela permet de faire 300 recherches par mois et de créer une “collection”. Les licences supérieures offrent plus de possibilités.

