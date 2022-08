Shenzhen, l’un des plus importants pôles technologique et industriel de la Chine, a recommencé à prendre des mesures de restrictions de circulations le 29 août à cause du Covid-19. Deux usines de Foxconn, fournisseur d’Apple, se situent dans les zones concernées.

La Chine s’accroche à sa politique « zéro Covid »

Les autorités chinoises ont annoncé suspendre les événements d’envergures et les livraisons à domicile dans les districts industriels de Longgang et Longhua, où se trouvent les campus de Foxconn. Les habitants de sept sous-districts ont reçu pour consigne de télétravailler au maximum et de limiter leurs sorties. Le plus grand marché d’électronique de gros du monde, Huaqiangbei, a fermé ses portes.

Cette décision, rapportée par le South China Morning Post, basé à Hong-kong, près de Shenzhen, fait suite à la détection de 35 cas de Covid-19. À titre de comparaison, l’Île-de-France, dont la population est à peu près équivalente à celle de Shenzhen, environ 12,5 millions d’habitants, dénombre 1 597 patients testés positifs, selon Santé Publique France.

La Chine reste fidèle à sa politique « zéro Covid », pourtant critiquée pour son impact sur l’économie du pays et sa population. Selon les autorités, le variant détecté, inédit sur le continent, serait « plus contagieux et plus insaisissable ».

Contacté par le South China Morning Post, Foxconn assure que ses deux usines de Longhua fonctionnaient normalement le 30 août. Shenzhen est dressée en modèle de compromis entre gestion de l’épidémie et préservation de la chaîne d’approvisionnement. En juillet les autorités locales ont placé les zones industrielles en mode « production en bulle ». Durant une semaine les déplacements des employés ont été limités pour maintenir la production.

Foxconn commence à aller voir ailleurs

Apple est relativement épargné par les diverses fermetures d’usines de Foxconn, que ce soit à Shanghai ou lors d’un précédent confinement de Shenzhen. Il n’empêche, Cupertino a demandé à ses fournisseurs, depuis plusieurs mois, d’accélérer la diversification des lieux de productions de ses appareils.

L’Inde et le Vietnam sont, pour le moment, les deux pays qui en ont le plus bénéficié. Une mauvaise nouvelle pour la Chine, dans une période où les signaux économiques sont en bernes.