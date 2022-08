Le grand bal des acquisitions se poursuit dans le secteur du jeu vidéo. Après avoir finalisé l’acquisition du studio Bungie pour 3,6 milliards de dollars, Sony a annoncé ce lundi 29 août, via son blog officiel, le rachat de Savage Games Studio, spécialisé dans les jeux sur mobile. Cet accord n’est pas anodin, il indique l’orientation prise par Sony : ne plus dépendre exclusivement de sa console PlayStation pour proposer des contenus. L'entreprise n'a toutefois pas précisé le montant de cette acquisition.

Un nouveau studio avec des développeurs expérimentés

Les développeurs de Savage Game seront chapeautés par la division nouvellement créée par Sony : PlayStation Studios Mobile. L’objectif de cette branche est de créer des contenus mobiles qui se reposeront sur les licences PlayStation les plus populaires comme God of War, Horizon ou Uncharted. Sony précise également que des licences inédites verront le jour sur les smartphones des joueurs.

Savage Game, studio fondé en 2020 par les développeurs Michail Katkoff, Nadjim Adjir et Michael McManus, n’a pas encore développé de jeu pour le moment, mais selon Sony, l’équipe travaille actuellement sur un projet AAA, à gros budget. Les membres fondateurs de Savage Game ont déjà exercé au sein d’autres studios comme Supercell, les créateurs de Clash of Clans, ou même chez Rockstar Games, connu pour la licence GTA.

« L'annonce d'aujourd'hui reflète notre ferme conviction que Sony Interactive Entertainment partage notre passion pour l'expérimentation et la prise de risques. Nous avons beaucoup d'admiration pour la cohérence et la qualité du catalogue des jeux PlayStation, et nous savons à quel point il est difficile dans ce secteur de tenir ses promesses comme ils l'ont fait », a expliqué Michail Katkoff, l’un des trois fondateurs de Savage Games.

PlayStation, plus que des jeux sur console

Depuis l’arrivée de Jim Ryan à la présidence de Sony Interactive Entertainment (SIE) en 2019, la marque PlayStation cherche à élargir ses horizons au-delà du marché des consoles, et ce malgré le succès mondial de la PS4 et PS5. Le marché du jeu vidéo sur mobile a pris de plus en plus d'importance, au point de dépasser les autres supports, motivant la stratégie de Sony. En 2021, la société japonaise a recruté Nicola Sebastian en tant que directeur de sa branche mobile. L’homme a notamment travaillé 8 ans chez Apple et a contribué à la conception d’Apple Arcade.

« Cette acquisition réaffirme l'engagement de SIE à offrir des expériences innovantes à de nouveaux joueurs dans le monde entier en s'étendant à des plateformes supplémentaires », a déclaré Hermen Hulst, le responsable de PlayStation Studios. Il confirme ainsi la vision de Sony pour PlayStation. En plus du mobile, l’entreprise a dernièrement sorti de nombreux titres populaires sur PC comme Marvel’s Spider-Man, God of War et Horizon Zero Dawn, pour toucher un nouveau public.

« Nous vous l’avions déjà assuré alors que nous prévoyons de sortir certains jeux sur PC, et nous vous le répétons aujourd’hui : nos activités au-delà du monde des consoles ne diminuent en rien notre dévouement envers la communauté PlayStation ni notre passion pour la création d’expériences narratives solos exceptionnelles », précise Hermen Hulst. L'avenir de PlayStation ne se fera donc plus exclusivement sur console. Face à la concurrence de Microsoft et sa stratégie d'acquisition féroce, la société japonaise explore de nouvelles opportunités.