Qu’on fasse de la veille ou qu’on travaille sur un nouveau projet, le processus se répète. Les onglets se multiplient dans la barre de favoris et de nouveaux dossiers qui seront rapidement laissés à l’abandon voient le jour. Pour faire clair, l’organisation n’est pas au rendez-vous. Des outils existent pour rassembler et gérer ses signets, comme c’est le cas de SkyBucket.

Créer des collections de signets

Afin d’être mieux organisé, SkyBucket offre la possibilité de créer des collections de signets. Par exemple, si je travaille sur l’écriture d’un article sur la digitalisation du luxe, je peux rassembler tous les contenus à ce propos dans une même collection. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton “+” à côté de “Categories”.

On doit alors donner un titre, comme “Projet marketing d’influence” ou “Article social commerce 2022”. Il est aussi possible de choisir une couleur afin d’avoir un repère visuel lorsque l’on cherche des collections. À noter que ces dernières peuvent être réunies dans un seul dossier commun ou non. En somme, on peut organiser les contenus de la manière qui nous convient le mieux.

Ajouter des signets dans une collection ne demande qu’un clic sur le gros bouton “+” situé au centre de l’interface. Les étapes qui suivent sont simples : il faut copier-coller l’URL de la page que l’on souhaite, ajouter un titre (ou laisser celui par défaut) et écrire une description si nécessaire. On peut notamment noter des informations sur le contenu qui nous serviront plus tard.

L’ensemble des signets ajoutés se retrouvent sur le board. Pour en retrouver un en particulier, la barre de recherche est à disposition. Les bookmarks sont aussi filtrables par date.

Outre des articles ou autres contenus textuels, SkyBucket permet de sauvegarder des images et des vidéos. La fonctionnalité peut être utilisée pour réaliser des moodboards dans le cadre d’un projet client ou d’une présentation à venir.

L’outil est entièrement gratuit et disponible en ligne. Il est toutefois possible d’installer l’application sur desktop pour plus de praticité.