Les commandes vocales dans les jeux vidéo ne sont pas une véritable nouveauté. Cependant, Amazon a profité de la Gamescom 2022, plus grand salon européen du jeu vidéo, pour annoncer ce 23 août l’intégration de l’assistant vocal Alexa dans de futurs titres. Dead Island 2, développé par le studio britannique Dambuster, sera le premier jeu à inclure des fonctionnalités de commande vocale via ce nouvel outil d’Amazon, intitulé Alexa Game Control.

Un outil qui se repose sur l'assistant vocal d'Amazon...

L’outil d’Amazon, reposant sur la technologie de reconnaissance vocale d’Alexa, va donner aux utilisateurs une nouvelle option pour réaliser certaines actions dans les jeux. Par le son de sa voix, un joueur pourra par exemple attirer l’attention des zombies dans Dead Island 2, effectuer des attaques spéciales, interchanger les armes de son personnage ou encore demander au jeu d’indiquer des points d’intérêts à proximité.

Toutefois, Amazon ne précise pas si Alexa Game Control permet uniquement d’effectuer certaines petites actions prédéfinies ou s'il est également possible de déplacer son personnage avec sa voix. La firme ajoute que contrairement à l’utilisation classique de son assistant vocal via l’enceinte Echo, le joueur n’aura pas besoin de commencer chacune de ses phrases par « Alexa ».

Les développeurs pourront utiliser Alexa Game Control pour imaginer et concevoir une nouvelle façon de jouer, plus immersive selon Amazon. Pour le moment, l’outil n’est disponible qu’en bêta privée en Amérique du Nord et n’est compatible qu’avec des jeux jouables sur Xbox ou PC. Pour en profiter, il suffira de posséder un compte Amazon et de se connecter à celui-ci.

... pour une meilleure accessibilité aux jeux vidéo ?

Malgré les perspectives qu'offrent les commandes vocales, il ne s’agit pas exactement d’une nouvelle technologie dans le secteur du jeu vidéo. Lifeline par exemple, un titre sorti en 2003 sur PlayStation 2, a été conçu pour être joué intégralement par la voix. La différence avec Alexa Game Control est que la plupart des anciens jeux qui utilisent cette technologie fonctionnaient uniquement avec des phrases bien spécifiques que devait prononcer le joueur.

Bien qu’Amazon évoque les possibilités offertes en termes d’accessibilité par Alexa Game Control, elle ne précise pas si l’outil de commande vocale donne un contrôle total sur le jeu, pour pouvoir jouer sans manette ou sans clavier et souris. Un tel système est essentiel pour les joueurs qui ne sont pas en capacité physique de jouer avec des accessoires de jeux classiques. Alexa Game Control pourrait donc être une innovation en termes d'accessibilité, surtout si elle ne se restreint pas à de simples actions contextuelles dans les jeux vidéo.