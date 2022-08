Le content marketing est une stratégie indispensable pour les entreprises qui souhaitent booster leur activité. Créer des contenus à forte valeur ajoutée demande cependant beaucoup de temps et d’investissement. Plusieurs outils simplifient désormais cette tâche en assistant les sociétés dans la rédaction de texte. Wordplay est justement l’un d’entre eux. Grâce à lui, écrire des articles long format axés SEO devient un jeu d’enfant.

Générer tout un contenu à partir d’un seul mot-clé

Sur la plateforme de Wordplay, il faut sélectionner “Create Content” pour se lancer dans la conception d’un texte long format. L’avantage, c’est que l’outil ne demande pas une liste longue comme le bras d’indications. Il est possible de n’entrer qu’un mot-clé pour qu’il génère tout un article de qualité grâce à son intelligence artificielle (IA).

Dans la même catégorie TikTok lance de nouveaux formats publicitaires pour le commerce

Pour créer le contenu, plusieurs possibilités sont offertes. La première est “Outline Mode”. Cela demande d’entrer un titre et entre trois et douze sous-titres afin que les sujets que l’on souhaite voir apparaître dans l’article soient couverts. En toute logique, plus l’on met de sous-titres, plus il sera long. Si l’on en indique douze, Wordplay génèrera un contenu qui contient entre 1 500 et 2 000 mots. Dans tous les cas, l’outil donne une estimation de la longueur de l’article.

Pour créer des textes en masse, il faudra utiliser le “Bulk CSV Mode”. Cette option est surtout utile aux marketeurs qui ont un document CSV avec des titres et des sous-titres d’articles à rédiger. À partir de cette liste, Wordplay propose un éventail de contenus.

Autre alternative, le “Title Mode”. Comme son nom l’indique, il suffit d’entrer des titres exacts pour que Wordplay propose plusieurs textes. Ils sont composés de 800 à 1 500 mots, donc plus courts qu’avec le “Outline Mode”.

Avec le mode Topic, un sujet doit être indiqué pour que l’outil propose un article sur celui-ci. Il faut garder en tête qu’il s’agit de contenus beaucoup plus larges et que la thématique ne sera pas abordée en précision. Wordplay peut aussi traiter plusieurs sujets à la fois et générer un texte pour chacun d’entre eux.

En somme, l’outil s’avère très pratique pour les startups qui ne peuvent pas financièrement pas faire appel à des freelances pour rédiger des contenus SEO qualitatifs. L’avantage, c’est qu’il est possible d’obtenir des textes pertinents sans avoir besoin de compétences particulières ou de beaucoup de temps.

En ce moment, toutes les fonctionnalités de Wordplay sont disponibles pour seulement 99 dollars à vie. 7 500 mots par mois peuvent être générés. Pour créer des articles plus longs, il faudra se tourner vers une des autres licences sur le site web de l’outil.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.