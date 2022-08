Le 26 août, Meta a confirmé l'information rapportée par Reuters comme quoi Vivek Sharma, VP Horizon, allait quitter l'entreprise. Il avait rejoint Meta en 2016 et dirigeait Horizon Worlds, une première version du métavers selon l'entreprise.

Vivek Sharma quitte Meta

Horizon Worlds est un projet de taille chez Meta. Certainement le plus important du moment, et celui sur lequel Mark Zuckerberg nourrit le plus d'espoir. Il s'agit de la première version du métavers selon Meta. Une plateforme sociale dans laquelle les utilisateurs peuvent participer à des soirées, des séances de cinéma, des ateliers de méditation ou même jouer à Arena Clash. Un projet ambitieux dirigé jusqu'à présent par Vivek Sharma. L'homme qui travaillait depuis six ans chez Meta a annoncé vouloir quitter l'entreprise.

Une première zone de turbulence pour Horizon Worlds ? C'est fort possible. Très peu fréquenté, le métavers du géant américain peine à séduire les utilisateurs. La plateforme est disponible au sein de l'Hexagone depuis quelques semaines. Dans un post étrange, représentant son avatar, la France et l’Espagne, Mark Zuckerberg s’est dit « impatient de voir les gens explorer et construire des mondes immersifs ». Horizon Worlds devrait également être disponible dans d'autres pays européens d'ici quelques semaines.

Un départ révélateur ?

Avant de devenir le patron du métavers chez Meta, Vivek Sharma a occupé des postes de haut niveau dans le secteurs des jeux, notamment chez Microsoft. Aux côtés de Mark Zuckerberg, il a supervisé les derniers projets de réalité virtuelle du groupe : Horizon Worlds, Horizon Workrooms et Horizon Venues. Un porte-parole de Meta a déclaré que « nous sommes impatients de voir ce que Vivek accomplira dans son prochain chapitre. Notre groupe forme de grands leaders et Vivek en fait partie ». Il précise que la marque Horizon sera désormais pilotée par Vishal Shah.

Le groupe a déclaré que le départ de Vivek Sharma n’était pas lié à une nouvelle opportunité professionnelle, sans en dire plus. Zuckerberg est-il le seul à croire à l'avénement du métavers ? Selon le grand patron de Meta, « au fur et à mesure que le métavers prend de l'importance dans tous les aspects de notre vie, qu'il s'agisse de nos plateformes sociales, de nos loisirs, de notre travail, de l'éducation ou du commerce, je suis convaincu que nous serons heureux d'avoir joué un rôle important dans sa construction ». Il va tout de même falloir rassurer les investisseurs.