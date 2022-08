Le mois d’août sonne la fin des vacances et le début de la rentrée. Pour les professionnels du digital, il est déjà l’heure de penser aux stratégies de marketing, de communication ou d’e-commerce qui rythmeront le reste de l’année. Pour vous aider à trouver de nouvelles actions à mettre en place et nourrir votre réflexion, nous vous invitons à découvrir six webconférences, en replay ou en direct.

Pour approfondir vos recherches et trouver davantage d’événements auxquels assister, rendez-vous sur notre agenda de webinars avec Livestorm.

Dans la même catégorie TikTok lance de nouveaux formats publicitaires pour le commerce

Un webinar pour connaître les futures opportunités du marché de l’e-commerce

Qui ? Channable

Quand ? Le 01/09/2022

À quelle heure ? À 15h

Sujet : À l’occasion de l’Impact Cube 2022, Channable a réuni quatre experts pour décrypter les prochaines grandes tendances de l’e-commerce. Au programme : social commerce, futur du retail, l’approche data-driven et l’optimisation des conversions.

S’inscrire

Un événement en replay pour générer du business sur les réseaux sociaux

Qui ? Meltwater

Sujet : Meltwater vous fait découvrir les secrets d’une stratégie réseaux sociaux réussie. Les intervenants abordent le rôle de la data sociale, des insights sociaux et du marketing d’influence. Ils reviennent également sur le rôle central de TikTok, qui est aujourd’hui un levier business important.

S’inscrire

Un événement en ligne pour mettre au point une stratégie webinar performante

Qui ? Livestorm

Quand ? Le 30/08/2022

À quelle heure ? À 17h

Sujet : Livestorm vous révélera comment générer plus de leads et développer votre notoriété grâce aux webinars. Les intervenants vous dévoileront par ailleurs comment fonctionne la solution Livestorm.

S’inscrire

Un webinar en replay pour réussir son netlinking

Qui ? CyberCité

Sujet : Quentin Lohou, chef de projet SEO chez CyberCité, vous explique les actions à mettre en œuvre pour réussir votre netlinking. Un objectif : être à la première place sur les moteurs de recherche !

S’inscrire

Une webconférence pour découvrir la stratégie social media de Naturalia

Qui ? Agorapulse

Quand ? Le 30/08/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : L’expert d’Agorapulse sera accompagné des deux responsables du marketing digital de Naturalia. Ces dernières révéleront comment l’enseigne de produits bio et nature prépare ses campagnes à destination des réseaux sociaux lorsque vient la rentrée.

S’inscrire

Une conférence en replay pour créer une expérience produit qui répond aux besoins des consommateurs

Qui ? Akeneo

Sujet : Dans ce webinar en replay, les deux experts d’Akeneo vous offrent astuces et recommandations pour donner une nouvelle dimension à votre expérience produit et accroître vos ventes.

S’inscrire