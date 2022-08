Kuaishou est, comme TikTok, un réseau social qui propose des vidéos courtes. En Chine, il est le deuxième réseau social le plus utilisé sur ce segment. La plateforme réalise d'excellentes performances et pourrait bien devenir un concurrent sérieux pour ByteDance.

La montée en puissance de Kuaishou

Le réseau social dont le siège est à Pékin a récemment publié ses résultats trimestriels. L'entreprise fait bonne figure avec un bénéfice d'exploitation de 93,6 millions de yuans (13,5 millions d'euros), contre une perte de 1 milliard de yuans à la même période l'année dernière. Cheng Yixiao, le co-fondateur de Kuaishou, estime que « ces résultats sont le fruit d'un travail acharné pour proposer des contenus différenciants et à explorer de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs en Chine et à l'étranger ».

Kuaishou a également augmenté ses investissements dans les algorithmes et le produit pour optimiser l'expérience utilisateur. Des investissements qui semblent être payants. Aujourd'hui, le temps moyen passé chaque jour par les utilisateurs du réseau social a atteint un record de 60 minutes. Les recettes du réseau social atteignent 103,4 millions de yuans, soit une augmentation de 1 328 % par rapport aux 7,2 millions de yuans de l'année précédente.

Une stratégie de développement à l'étranger

Selon Cheng Yixiao, l'entreprise achève un « nouveau cycle de restructuration organisationnelle qui doit permettre de libérer le potentiel de nos équipes ». À l'étranger, Kuaishou affiche d'excellents résultats au Brésil et en Indonésie. La société a retiré son application des États-Unis, un marché largement dominé par TikTok. Selon plusieurs experts, le réseau social a plutôt intérêt à « se concentrer sur les marchés moins pénétrés par TikTok, pour augmenter les chances de rentabilité ».

Contrairement à TikTok ou Douyin en Chine, Kuaishou a su séduire des villes « de niveau inférieur » en terme de démographie et de nombreuses personnes âgées. Le réseau social va tenter d'adopter la même stratégie à l'étranger. Cette volonté de développement à l'étranger de la part de Kuaishou est révélatrice. En effet, les prévisions de croissance pour la Chine pour cette année 2022 ont été revues à la baisse. L'économie du pays peine à se débarrasser d'un certain nombre de problèmes, notamment liés aux fermetures à répétition à cause de la politique zéro Covid appliquée par le gouvernement.