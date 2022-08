Le lancement d’un produit ou d’un projet est toujours un grand moment ponctué par des pics d’excitation et de stress. Pour les managers, l’enjeu est de réussir à tout boucler le plus efficacement possible. Pour y arriver, la planification et l’organisation jouent un rôle crucial. Sur le web, il existe des outils comme Preceden qui permettent de construire une roadmap (ou feuille de route en français) facilement, et ainsi d’avoir une visibilité sur l’avancée de son projet.

Élaborer une chronologie de son projet

Preceden est un outil disponible en ligne. Pour commencer à élaborer sa roadmap, il faut suivre certaines étapes simples. Dans un premier temps, il convient de nommer sa feuille de route à l’image de son projet. Cela peut être “lancement du produit A” ou encore “mise en service du site web B”. Il faut alors décider si l’on souhaite rendre la roadmap accessible à tous, ou la rendre privée.

Vient ensuite le moment de mettre en forme la chronologie de son projet. Pour ce faire, il est demandé de choisir un thème : clair, sombre, à entrées multiples… L’ensemble des éléments sont modifiables, dont les couleurs et les polices d’écriture. Un logo peut également être ajouté. De cette façon, la roadmap peut être assortie à l’identité visuelle de l’entreprise.

Preceden accompagne les utilisateurs main dans la main pour la suite de la conception. En seulement quelques instants, on ajoute des tâches avec des deadlines. Il est possible d’en ajouter autant que l’on souhaite. Grâce à la fonctionnalité “Layers”, on peut facilement organiser les différentes activités à réaliser en fonction de leur typologie : publicité, produit, marketing… Elles peuvent aussi être triées selon leur ordre de priorité.

Les tâches n’ont plus qu’à être effectuées ! L’outil recense sous forme de pourcentages et de barres de progression l’avancement de chaque activité. Pour que toute l’équipe puisse suivre l’évolution du projet, il suffit de leur envoyer le lien de la roadmap ou de l’exporter. Plusieurs formats sont pris en charge : PDF, PNG, Excel et PowerPoint. Preceden propose même un mode “Présentation” pour montrer le document facilement lors de réunions.

L’outil offre donc une grande liberté dans la conception de sa roadmap. L’interface étant ergonomique, aucune compétence particulière n’est requise pour élaborer sa feuille de route. En somme, Preceden s’avère très pratique pour les Product Managers ou les chefs de projet qui souhaitent mieux s’organiser et gagner en efficacité.

En ce moment, le tool est affiché au prix de 59 dollars à vie au lieu de 360 dollars. L’offre comprend toutes les fonctionnalités, la création de cinq roadmaps et un accès. Pour concevoir davantage de chronologie de projet et collaborer dessus avec plusieurs collègues, il faudra se tourner vers une des deux autres licences.

