De plus en plus populaire auprès des jeunes utilisateurs, au point d’être privilégié à Google pour faire des recherches, TikTok compte bien s’inspirer de la concurrence pour s’étoffer. L’application de ByteDance teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour afficher des contenus qui ont été diffusés à proximité des utilisateurs. Pour le moment, seules quelques personnes sélectionnées en Asie du Sud-Est peuvent découvrir ce nouveau fil de contenu intitulé « Nearby », qui vient compléter l’algorithme de recommandation de TikTok.

TikTok veut se rapprocher des utilisateurs

Les utilisateurs qui participent aux essais ont vu apparaître un nouvel onglet au côté des fils « Abonnements » et « Pour toi » sur la page d’accueil de TikTok. Nearby, « À proximité » en français, permet d’afficher des contenus sur la base des préférences déjà établies par l’algorithme de recommandation du réseau social. Une personne qui voit des contenus liés à la cuisine ou au sport verra maintenant le même type de vidéos, mais diffusé par des créateurs près de chez lui. Cela renforce davantage la personnalisation et la pertinence des contenus affichés.

« Nous cherchons toujours de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok », a expliqué un porte-parole de l’entreprise à TechCrunch ce 23 août. En plus de ce nouveau fil, les créateurs auront aussi la possibilité d’ajouter un tag de localisation à leurs vidéos, une fonction déjà présente sur Instagram. L’application compte ainsi rattraper son retard sur les autres réseaux sociaux, comme Snapchat, qui met l’accent sur la géolocalisation des contenus avec sa Snap Map.

Une fonction qui trouverait son public auprès des jeunes

En plus de la personnalisation des contenus, cette nouvelle fonction pourrait être plébiscitée par les jeunes utilisateurs. D'après une enquête de Google, 40 % des 18-24 ans privilégient les réseaux sociaux pour faire des découvertes. Ainsi, l’application leur proposera par exemple des restaurants populaires proches de chez eux, ce qui représente également une opportunité pour les commerces locaux.

Bien que Nearby ne soit qu’en phase de test, ce qui signifie qu’il ne sera pas forcément implanté dans TikTok, cette fonction aurait des conséquences pour Google ou des services comme TripAdvisor. Les internautes changent leurs habitudes de consommation et se reposent de plus en plus sur les réseaux sociaux pour trouver des lieux à visiter. Un algorithme de recommandation basé sur la géolocalisation pourrait aussi être utilisé par des entreprises locales pour afficher des publicités, une piste qu’explora peut-être TikTok.