Suivre des indicateurs clés de performance (KPIs) est une des tâches quotidiennes des professionnels du digital. Pour nombreux d’entre eux, cela implique de jongler entre plusieurs feuilles de calculs, outils d’analytics et mêmes emails. En somme, l’activité demande du temps et parfois trop d’énergie. Pour gagner en efficacité, il existe des tools regroupant l’ensemble des métriques d’une entreprise. Datapad est l’un d’entre eux. Il offre une vue complète des données et permet de les fractionner en plusieurs dashboards.

Toutes vos données à portée de main

Datapad est une application mobile disponible en version bêta sur iOS et Android. Concrètement, elle fonctionne comme un tableau de bord permettant d’avoir une vision claire et rapide des KPIs les plus importants. Sur l’interface d’accueil, il est possible d’épingler les métriques de son choix, par exemple le taux de clic et le nombre d’impressions d’une page. L’outil génère un petit graphique offrant un aperçu de l’évolution de ses chiffres.

Dans la même catégorie TikTok lance de nouveaux formats publicitaires pour le commerce

Sur la page principale, on découvre également une section “Dashboard”. Des onglets regroupant chacun des statistiques précises peuvent être créés. On peut par exemple concevoir un onglet marketing, un autre pour les ventes… À nous de définir les métriques qui nous intéressent : SEO, réseaux sociaux ou encore trafic entrant.

Concernant les sources de données, il y a plusieurs possibilités. Soit on connecte Google Analytics, soit on opte pour une feuille de calcul de type Google Sheets. Facebook Ads, MySQL ainsi qu’Amazon Redshift peuvent aussi être connectés. Shopify, Google Ads et Airtable devraient bientôt être disponibles.

Datapad est une application collaborative. L’objectif est qu’elle puisse être utilisée par différentes équipes d’une même entreprise : sales, marketing ou encore produit. Tous les collaborateurs ont accès aux métriques téléversées dans l’outil. Ils peuvent laisser des commentaires dans certains onglets pour exprimer leur avis ou faire une remarque. Le manager a par ailleurs le choix de leur assigner des tâches, comme le suivi de certaines statistiques.

Dès qu’un message est publié ou qu’un changement est observé au niveau des métriques, Datapad envoie une notification push sur le smartphone de l’utilisateur. L’outil aide donc à garder constamment un œil sur ses KPIs, sans avoir à naviguer entre différentes interfaces.