Nous assistons à une révolution dans la distribution de contenu en direct. Ce n'est pas la télévision qui ouvre la voie, mais des millions de diffuseurs indépendants qui streament du contenu depuis leur domicile. Ils sont actuellement plus de 9,2 millions, mais la plupart sont considérés comme "trop petits" pour opérer sur le marché de la publicité. Poursuivez votre lecture et découvrez une meilleure approche et comment inStreamly aide les marques à toucher le public de la génération Z grâce aux streameurs en direct !

Pourquoi devriez-vous inclure les streameurs dans votre stratégie marketing ?

Quel que soit leur âge, les gens aiment les jeux vidéo. Le potentiel de construire des connotations positives à travers les jeux est plus élevé que n'importe quel média traditionnel. Les joueurs sont les publics passionnés, férus de technologie et ambitieux avec lesquels les marques rêvent de se connecter.

Si toucher les générations plus âgées, comme la génération X ou les boomers, n'est pas un problème, s'assurer que la génération Z recevra et reconnaîtra le message d'une marque peut être beaucoup plus compliqué. La publicité traditionnelle est inefficace. La Gen Z est beaucoup moins engagée dans les médias démodés comme la télévision que les générations précédentes. Et même si la publicité sur les médias sociaux peut être bénéfique, ses effets sont toujours relativement faibles. La Gen Z y est tellement habituée qu'elle peut la repérer et l'ignorer inconsciemment.

Le streaming en direct est la seule plate-forme dans laquelle la Gen Z est vraiment investie, en raison de son interactivité et de la possibilité de créer des moments significatifs entre le créateur et le téléspectateur. Même dans ce cas, la plupart des entreprises ne réalisent pas que la grande majorité des téléspectateurs de streaming en direct ne s'intéressent pas aux plus grandes chaînes. Ils créent de petites communautés autour de leurs streameurs préférés et développent souvent des relations étroites avec les autres téléspectateurs et les créateurs eux-mêmes. Et c'est vers ces communautés que doivent tendre tous vos efforts marketing.

Une marque qui décide de soutenir un petit streameur par un parrainage peut compter sur l'appréciation du streameur et de son public, ce qui se traduit par un engagement impressionnant.

Grâce à l'appréciation des petits streameurs et de leur public, les campagnes de parrainage de marque peuvent fréquemment atteindre un CTR bien supérieur à 3 %, ou même 6 %.

Où commencer ?

C'est là qu'inStreamly entre en scène. La plateforme met en relation des marques avec des créateurs individuels dans le cadre de campagnes de parrainage à court terme. Grâce à une technologie d'automatisation innovante, elle permet aux marques d'afficher leurs messages sur des centaines de streams en direct simultanément. Il n'est pas nécessaire de passer par le processus long et coûteux des mises en place individuelles - les campagnes de parrainage sont à court terme et entièrement automatisées.

Mais qu'est-ce qu'une campagne de parrainage exactement ?

Basé sur les commentaires des marques, inStreamly crée des animations engageantes qui apparaissent pendant les streams en direct. En fonction du choix de la marque, les animations apparaissent de manière aléatoire ou utilisent divers mécanismes qui les rendent plus engageantes et uniques. Certains mécanismes exemplaires comprennent :

des réactions en temps réel à des événements du jeu, comme le fait que le streameur gagne des points,

des graphiques réagissant à ce que les téléspectateurs du streameur tapent dans le chat,

l'engagement du public en plaçant un pseudo aléatoire du chat dans le graphique, et bien d'autres choses encore !

Travailler avec inStreamly permet aux marques et aux créateurs de toutes tailles de collaborer dans des accords de parrainage qui sont :

Facile à gérer - décidez d'un budget de campagne, spécifiez votre public cible et sélectionnez un calendrier. inStreamly s'occupe du reste.

- décidez d'un budget de campagne, spécifiez votre public cible et sélectionnez un calendrier. inStreamly s'occupe du reste. Engageant - les affichages animés sont accrocheurs et relatables, ce qui aide à transmettre le message de la marque.

- les affichages animés sont accrocheurs et relatables, ce qui aide à transmettre le message de la marque. Non perturbateur - les graphiques inStreamly n'interrompent pas la transmission, ils y associent les messages de la marque.

- les graphiques inStreamly n'interrompent pas la transmission, ils y associent les messages de la marque. Non bloquable par Adblock - les graphiques sont intégrées au stream et ne peuvent pas être bloquées.

Le marketing du gaming est-il pour tout le monde ?

La popularité des jeux vidéo augmente chaque année. Par conséquent, l'industrie dans son ensemble devient de plus en plus attrayante pour les annonceurs potentiels. À ce stade, on peut dire que les jeux font partie intégrante de la vie de près de la moitié de la population mondiale. La publicité pour les jeux n'est pas uniquement destinée aux sociétés de jeux vidéo. Le luxe, les esports, l'alimentation et les boissons, la technologie, les ONG ou tout autre secteur comptant la génération Z parmi ses consommateurs peuvent y trouver leur place.

Voici donc quelques exemples de marques non-gaming qui ont décidé de se lancer dans les jeux.

Louis Vuitton

En 2019, cinq personnages féminins de League of Legends ont formé un groupe de hip-hop appelé True Damage. Ça vous semble assez extravagant ? Ce n'est même pas la meilleure partie. Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections féminines de Louis Vuitton, a conçu les costumes de deux de ces dames. Et ils étaient disponibles en tant que skins uniques dans le jeu (looks alternatifs) pour les personnages !

adidas

Pendant de nombreuses années, adidas a été associé principalement aux sports traditionnels. Mais, au début de l'année 2021, ils ont annoncé une collaboration avec G2 Esports. L'une des principales marques mondiales d'esports et de divertissement. Un mois plus tard, ils ont commencé à cibler les streameurs avec la campagne de chaussures ZX 2K Boost. Ils ont envoyé aux influenceurs de gaming le modèle de chaussures susmentionné et ont organisé un défi. Dans celui-ci, les streameurs étaient censés jouer à Fortnite avec des contrôleurs spéciaux utilisés par les pieds.

Danone

Danone est venu à inStreamly avec le défi de présenter l'espiègle Small Hunger aux streameurs et téléspectateurs de Twitch. Leur objectif était de faire connaître la marque. L'algorithme basé sur l'IA a permis à inStreamly d'afficher le message de Small Hunger pendant les streams aux moments précis. Small Hunger savait exactement ce qui se passait pendant le jeu. Il avait des répliques acérées préparées pour de nombreux scénarios. Il attaquait les joueurs exactement au moment où le niveau d'énergie de leurs personnages Fortnite baissait.

La campagne a duré une semaine, et les commentaires hargneux de Small Hunger ont été vus plus de 650 000 fois en streaming en direct.

Les streameurs et leurs téléspectateurs saluent une approche plus équitable du contenu sponsorisé. Le contenu non intrusif présenté de manière attrayante et engageante fait des merveilles. Les téléspectateurs peuvent devenir partie prenante de la campagne, surtout s'ils sentent que les sponsors veulent soutenir les créateurs et pas seulement leur vendre des trucs. Contactez inStreamly, et connectez votre marque avec les streameurs et la GenZ !