Qui dit rentrée, dit aussi nouvelle stratégie. Les professionnels des réseaux sociaux ne sont pas sans savoir que le renouveau et l’originalité sont deux éléments essentiels sur ces canaux de communication. Pour préparer la rentrée et faire le plein de bonnes idées pour nourrir vos communautés, Agorapulse, leader français dans la gestion des réseaux sociaux, vous propose d’assister gratuitement à un webinar qui aura lieu le 30 août 2022 à 11h30.

Pierre Seillier, Head of Marketing France chez Agorapulse, animera ce live en compagnie de Sidonie Tagliante, directrice marketing et RSE chez Naturalia et Carole Cottard, responsable marketing digital. Durant 45 minutes, les deux responsables du marketing digital évoqueront leurs campagnes de rentrée sur les réseaux sociaux avec les participants. Comme le webinar est diffusé en direct, ce sera aussi l’occasion de poser vos questions. Au programme du live :

Qu’est-ce qui fait de la rentrée 2022 un moment phare pour Naturalia ?

Comment Naturalia utilise les réseaux sociaux pour communiquer ?

Comment mesure-t-elle les résultats de ses campagnes ?

Depuis quelques mois, Agorapulse permet justement à ses clients de mesurer l’impact commercial de leurs réseaux sociaux. Il est désormais possible de prouver le retour sur investissement des réseaux sociaux à l’aide de données fiables. En participant à ce webinar, vous découvrirez comment cette fonctionnalité permet de comprendre facilement quels messages et quelles conversations génèrent le plus de ventes, de prospects et de trafic.

Dans la même catégorie Twitter aurait bien menti à Elon Musk

Au cours de ce live, les deux responsables du marketing digital de Naturalia reviendront sur cet aspect très important pour la marque. Déployer des campagnes innovantes c’est bien, mais comprendre leur retour sur investissement est indispensable. Apprenez à calculer le retour sur investissement des réseaux sociaux. Grâce à Agorapulse, les entreprises sont rassurées sur le fait que leurs efforts sur les réseaux sociaux portent leurs fruits. Toutefois, selon une étude réalisée par MDG Advertising, seules 28% des entreprises estiment pouvoir attribuer une valeur aux résultats commerciaux obtenus grâce aux réseaux sociaux.

Si vous aussi vous voulez faire partie des entreprises capables de mesurer l’impact commercial de vos réseaux sociaux, inscrivez-vous à ce live!