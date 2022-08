Ajouter une vidéo à son site web requiert parfois de l’upload sur YouTube au préalable. Le problème, c’est que le lecteur par défaut ne correspond pas à la charte graphique du site et bousille l’harmonie et l’esthétisme. En ligne, des outils comme SumPlayer offrent la possibilité de modifier certains éléments de la vidéo en question.

Rendre ses vidéos plus attractives

SumPlayer est un outil permettant de transformer l’aspect visuel de ses vidéos YouTube. Il offre la possibilité de modifier les items de son choix, à savoir la couleur de la barre de chargement, la teinte, la forme et la taille de l’icône “Play” ainsi que le style du lecteur. Il est possible de le rendre transparent, de créer un bouton de lecture carré et rose, de mettre des touches de violet… En somme, on peut laisser libre cours à notre créativité et à ce qui nous semble être le plus attractif. Utiliser le spectre de couleurs de son entreprise s’avère être une bonne idée afin d’avoir des contenus uniformes.

Dans le cas où l’on ne souhaiterait pas s’aventurer dans la conception de son lecteur vidéo, SumPlayer met à disposition des templates. Une quinzaine sont actuellement disponibles, arborant des styles différents. Certains ont une barre de chargement bleue, d’autres ont un bouton de lecture arrondi… Les propositions sont variées afin de satisfaire tous les goûts. Des sous-titres en plusieurs langues peuvent aussi être ajoutés pour avoir une portée internationale et être compréhensible par tous.

Il est important de préciser que les vidéos modifiées depuis SumPlayer restent hébergées sur YouTube, ou toute autre plateforme d’hébergement vidéo que vous utilisez. L’outil ne conserve pas les contenus. Une fois les modifications effectuées, la vidéo peut être intégrée à un site web en quelques clics, sans filigrane. Bien entendu, elle peut être lue sur tous les devices. À noter que le MP4 et M3U8 sont aussi pris en charge.

SumPlayer s’avère donc pratique pour créer une harmonie entre ses vidéos et son identité de marque. Il est disponible à bas sur la marketplace AppSumo : 59 dollars à vie au lieu de 899 dollars. L’offre permet de personnaliser autant de vidéos que nécessaire, de les utiliser sur tous les sites Internet et d’accéder à l’ensemble des modèles pré-conçus.

