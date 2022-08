La nouvelle stratégie de Pinterest est claire : elle veut devenir le nouveau « centre commercial » du web, déclarait fin juin son nouveau directeur général, Bill Ready. Sa vision pour le réseau social est sur le point de se concrétiser, puisqu'il renforce sa collaboration avec la plateforme e-commerce Shopify. Les commerçants pourront vendre leurs produits directement depuis Pinterest. En quelques clics les utilisateurs auront la possibilité d’acheter un vêtement, un élément de décoration, ou tout autre objet, sans avoir à sortir de l’application.

Faciliter l'acte d'achat depuis Pinterest

Cette nouveauté, disponible aux États-Unis depuis le 17 août, intègre directement un système de paiement à l’application Pinterest. Dans un communiqué officiel, l’entreprise explique que les utilisateurs auront la possibilité d’acheter des produits depuis leurs listes de contenus épinglés. L’objectif est d’intégrer l’acte d’achat à l'application de la manière la plus fluide possible.

« Lorsqu'une personne fait des achats à partir d'un produit épinglé via la nouvelle fonctionnalité, elle choisit le produit exact qu'elle veut (couleurs ou tailles pour les vêtements). Ensuite, elle appuie sur "Acheter" pour accéder au système de paiement hébergé par Shopify. Puis il ne reste plus qu'à régler les derniers détails, comme l'expédition et le paiement », précise la société américaine.

La plateforme ajoute que les produits épinglés seront davantage mis en avant sur le fil d’accueil de Pinterest, mais également via la recherche et l’espace dédié aux achats. Il s’agit d’une fonctionnalité classique de promotion des contenus déjà présente sur Pinterest. Appliquée aux produits, cette meilleure visibilité doit aider à augmenter les ventes, sur lesquelles la plateforme prend une commission.

Le réseau social veut capitaliser sur sa popularité

Les vendeurs doivent lier leurs comptes Pinterest et Shopify pour faire partie de ce nouveau système. Pour le moment, seule une sélection de commerçants Shopify vérifiés par Pinterest peut vendre des produits via ce processus. La fonctionnalité n’est accessible qu’aux États-Unis, mais pourrait bientôt arriver dans d’autres pays.

La décision de Pinterest de se tourner vers l’e-commerce est liée à sa forte fréquentation, avec des centaines de millions d’utilisateurs. Jusqu’à présent l’entreprise n’a pas su capitaliser efficacement sur sa popularité. Même s'il était déjà possible pour les utilisateurs de vendre des produits en passant par Pinterest, les consommateurs étaient renvoyés vers des sites externes au moment du paiement. En simplifiant l’acte d’achat, le réseau social pourrait booster les ventes et devenir un nouvel acteur important de l’e-commerce.