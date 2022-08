Selon une étude conduite par le NASDAQ, d’ici à 2040, 95 % de l’ensemble des achats seront réalisés en ligne, et notamment via les plateformes sociales.

Ces derniers permettent de rediriger les internautes vers un site web, ou de faire des achats en quelques secondes sans quitter l’application. C’est pour cela que les réseaux sociaux deviennent progressivement des leviers indispensables à toute stratégie e-commerce.

Dans son dernier livre blanc sur le social commerce, Channable vous explique comment saisir les opportunités offertes par les médias sociaux.

Des conseils pour élaborer une stratégie de vente hors pair

Générer des leads et des conversions grâce aux réseaux sociaux requiert de mettre en place une stratégie de vente robuste. Pour les entreprises e-commerce, le défi reste encore de savoir par où commencer.

Afin de vous aider dans la conception de votre plan d’action, les spécialistes de Channable ont listé huit recommandations à suivre. Ils expliquent en détail l’importance d’avoir un profil complet sur les réseaux sociaux ou encore de suivre des influenceurs qui vous correspondent. Il s’agit d’étapes simples qui vous permettront de mettre en avant le professionnalisme de votre marque, mais également d’élargir votre réseau.

Il est tout aussi important de prouver sa crédibilité. Dans le cas contraire, difficile d’obtenir la confiance des consommateurs. Lattice Hudson, fondatrice et experte en vente sur les réseaux sociaux chez Lattice & Co, entreprise spécialisée dans le business development, explique que « Les avis et témoignages clients ont le même rôle que les influenceurs dans le sens où ils soutiennent vos produits et font leur promotion ». Pour cette raison, il est primordial de mettre en avant sur les médias sociaux de son entreprise des témoignages clients ou des contenus générés par les utilisateurs.

Il est possible d’obtenir l’ensemble des conseils d’experts du social commerce en téléchargeant gratuitement ce guide. Vous en apprendrez davantage sur les moyens de susciter de l’engagement en ligne ou encore d’exploiter mes annonces sur les réseaux sociaux.

Tirer le meilleur parti des plateformes sociales

Chaque plateforme sociale a ses propres caractéristiques. En effet, Facebook n’a pas la même audience que TikTok, et Twitter n’offre pas les mêmes possibilités publicitaires que Pinterest. Afin de concevoir la stratégie de vente la plus efficace possible, il est donc nécessaire de cibler les réseaux sociaux qui vous serviront à atteindre vos objectifs.

Dans la deuxième partie de cet ebook, Channable vous livre de nombreuses statistiques et données qui vous permettront de mieux comprendre ce que chaque média a à vous offrir. Vous en apprendrez plus sur les utilisateurs, l’engagement et la publicité. Chaque partie est ponctuée des techniques d’experts de l’e-commerce pour générer des ventes sur Instagram, Snapchat ou tout autre média social.

Vous aurez aussi la chance d’y trouver plusieurs cas concrets, dont celui de Michaels. Cette boutique d’artisanat a enregistré une hausse de 8 % du trafic en magasin après avoir utilisé les annonces Pinterest. Pour découvrir la stratégie adoptée par l’entreprise, il suffit de télécharger ce livre blanc.

Il convient de dire que la vente sur les réseaux sociaux offre de nouvelles opportunités aux marques. Ils permettent d’accéder à une grande base de données de potentiels clients, et d’avoir une certaine proximité avec les internautes. Le guide de Channable vous sera utile pour comprendre comment tirer avantage du social commerce et intégrer ce puissant levier à la stratégie de développement de votre e-commerce.