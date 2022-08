Le TAM est une valeur qui sert à comprendre le potentiel du marché que l’on vise, ou sur lequel on est déjà présent. Concrètement, le calcul réalisé sert à connaître le montant maximum de revenus qu’une entreprise peut générer en vendant ses produits ou services sur un marché précis.

Il s’agit d’une donnée essentielle pour connaître le potentiel de croissance de celui-ci, ou rassurer de potentiels investisseurs. Clearbit, logiciel de Sales Intelligence, a justement développé TAM Calculator qui, à partir de seulement quelques données, calcule le TAM d’une société.

Calculer son TAM

L’outil développé par Clearbit permet de calculer son TAM rapidement. Pour ce faire, il convient de rentrer quelques données. La première est l’Annual Contract Value (ACV). Pour faire simple, il s’agit de la valeur annuelle d’un contrat sur une année.

Admettons qu’un client s’engage avec une entreprise pour sept ans, pour un total de 70 000 euros. L’ACV représentera la valeur annuelle du contrat en question qui, dans ce cas de figure, sera de 10 000 euros par an. Sur la plateforme, l’information doit être indiquée en dollars.

La deuxième étape consiste à donner des renseignements sur son marché. Parmi eux, les secteurs d’activité. Cela peut être les médias, le retail ou encore la santé. Il faut ensuite indiquer la taille des entreprises de son TAM en spécifiant le nombre d’employés. Le business model (B2B ou B2C) doit aussi être renseigné, tout comme le pays dans lequel on souhaite se lancer.

Il est possible de noter des mots clés pour obtenir des résultats plus pertinents, comme “SEO” ou “agence”. D’autres filtres peuvent être ajoutés, comme le type d’entreprises, les technologies qu’elles utilisent, les levées de fonds réalisées… Le but est d’obtenir un aperçu le plus clair possible du marché.

Une fois tous les éléments indiqués, l’outil de Clearbit dévoile en quelques secondes le TAM d’une entreprise en spécifiant la taille du marché et la valeur de celui-ci en dollars. Il s’appuie alors sur une base de données contenant les informations de plus de 44 millions d’entreprises pour générer une liste de sociétés incluses dans le TAM, avec des renseignements sur leur création, zone géographique, domaine d’expertise… Pour télécharger l’ensemble du tableau, il faudra entrer son adresse e-mail.