Josef Aschbacher, directeur général de l'agence spatiale européenne (l'ESA), a déclaré qu'il souhaitait que l'Europe réalise un investissement majeur pour produire de l'énergie solaire depuis l'espace.

Cette initiative permettrait à L'Europe d'accroître son indépendance énergétique et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, selon le patron de l'ESA. Il précise qu'il « appartient à l'Europe, à l'ESA et à ses États membres de repousser les limites de la technologie pour résoudre l'un des problèmes les plus pressants pour les habitants de la Terre de cette génération ». La Chine a également un projet similaire : construire la première station solaire dans l’espace pour 2025.

It will be up to Europe, @ESA and its Member States to push the envelope of technology to solve one of the most pressing problems for people on Earth of this generation. Much will be on the table at #CM22.

— Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) August 16, 2022