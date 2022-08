Google Search, le moteur de recherche de la firme californienne, se met à jour pour privilégier l'affichage dans les résultats de contenus plus pertinents et originaux. Dans un communiqué publié ce 18 août, le géant américain présente les changements qui arriveront dans les prochaines semaines. Alors que les plus jeunes semblent privilégier des applications comme Instagram et TikTok pour faire des recherches en ligne, Google veut regagner la confiance des internautes en mettant l’accent sur la qualité.

Les contenus originaux mieux référencés

Après le déploiement de cette mise à jour de Google Search, les contenus de faible qualité ne devraient plus apparaître en haut des résultats. La société cible notamment les articles « SEO-first », c’est-à-dire pensés exclusivement pour le référencement, et parfois même produits sans interventions humaines. Les contenus qui manquent d’originalité sont également concernés, ce qui signifie que moins de doublons devraient apparaître dans les résultats d’une recherche.

« Si vous cherchez des informations à propos d’un nouveau film, vous pouvez déjà avoir rencontré des articles qui agrègent des critiques d’autres sites sans ajouter de perspective supplémentaire par rapport à ce qui est déjà disponible ailleurs sur le web », explique l’entreprise. Les changements apportés à Google Search devraient donc permettre aux utilisateurs de voir des contenus différents les uns des autres et qui disposent d’une réelle plus-value informationnelle.

« Avec cette mise à jour, vous verrez maintenant plus de résultats avec des informations uniques, vous aurez alors plus de chance de lire quelque chose de nouveau », ajoute l’entreprise. Google a mené des tests sur ce nouveau système qui ont permis de constater que les résultats étaient nettement améliorés dans le cadre d’une recherche pour des contenus éducationnels, liés à l’art, au divertissement, à des magasins ou encore à l’information Tech. La firme de Mountain View indique qu’elle peaufinera ce nouveau système au fil du temps.

Google veut rester à la page face aux réseaux sociaux

Google a aussi présenté une autre mise à jour de Search dédiée aux avis en lignes, comme les tests de produits. Celle-ci devrait être déployée dans les prochaines semaines et facilitera l’affichage d’avis plus originaux et de meilleure qualité. L'objectif est de prioriser les contenus authentiques sur les tests produits ou les critiques uniquement créés pour générer du clic.

Ces changements surviennent alors que Google fait face à la concurrence des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok qui sont devenus l’outil de recherche privilégié par les jeunes internautes de 18 à 24 ans. Les avis font partie des contenus présents sur TikTok, ce qui pousse Google à vouloir se démarquer en incitant les utilisateurs à passer par Search pour accéder à des avis de meilleure qualité. Malgré la concurrence, Google reste le moteur de recherche le plus utilisé, lui valant d'être la cible des autorités antitrust américaines pour abus de position dominante.