La firme de Mountain View a annoncé la disponibilité de Google Workspace Individual en Europe. Cette expansion fait suite à un premier lancement opéré outre-atlantique un an plus tôt.

Google Workspace Individual à la conquête de l’Europe

Autrefois réservée aux entreprises de toutes tailles, Google avait étendu sa suite d’outils de productivité aux indépendants. L’offre classique comprend de nombreux paramètres d’administration destinés aux équipes IT. Des options rarement compatibles avec les besoins ou attentes de personnes travaillant seules.

Google Workspace Individual est ainsi mieux taillé, pour des propriétaires de boutique, des libéraux, des coachs, freelances, ou toute autre activité d’indépendant. Ils pouvaient notamment bénéficier d’outils de prise de rendez-vous, de création de newsletter dans Gmail. D’autres ont fait leur apparition en cours de route, comme le partage de conférence Google Meet sur YouTube. Un fonction de signature électronique devrait bientôt faire son apparition dans Google Docs.

Dans son annonce, la firme reste discrète sur le nombre d’utilisateurs glanés grâce à cette offre [Google ne nous a pas encore répondu], mais il est certain qu’un lancement dans six nouveaux pays, sur un autre continent, devrait contribuer à sa croissance.

En Europe, Google Workspace Individual est donc proposé à un tarif de 8,99 € par mois. Dans les offres aux entreprises, comptées par utilisateur et par mois, on trouve moins cher, mais avec moins d’options. L’offre Business Starter est à 4,68 €, suivi de Business Standard à 9,36 €, et enfin Business Plus à 15,60 €.