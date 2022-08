Amazon est en train de tester en interne un outil similaire à TikTok afin de proposer des produits à ses utilisateurs qu’ils pourront par la suite partager. S’il n’est pas certain que celui-ci soit déployé à grande échelle, il est assez surprenant de voir le géant de l’e-commerce tenter d’innover aussi radicalement au niveau de son design.

Un feed qui propose des produits aux utilisateurs

Repérée par Watchful, entreprise spécialisée en intelligence artificielle et basée en Israël, cette fonctionnalité est baptisée « Inspire » en interne et est disponible via un logo en forme de diamant qui apparaît en bas de l’application mobile, à côté de l'icône accueil. En cliquant dessus, les utilisateurs ont accès à un feed très similaire à celui de TikTok : il met en avant un flux d'images et de vidéos de produits doté du scroll infini, avec du contenu disposant d’un bouton like, partager, ainsi qu’acheter. En cliquant sur un petit onglet, il est possible d’obtenir davantage d’informations sur le produit.

Il n’est pas rare qu’Amazon teste ses produits auprès de ses employés, et il faut donc savoir que la fonctionnalité pourrait ne jamais voir le jour ou être grandement modifiée avant un éventuel déploiement. Interrogée par le Wall Street Journal, une porte-parole d’Amazon a simplement déclaré que l’entreprise « teste constamment de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie des clients ».

TikTok redéfinit les standards des applications sociales

Ce test est une nouvelle preuve de l’immense influence de TikTok. La filiale du géant chinois ByteDance est en effet copiée par les plus grandes entreprises américaines qui souhaitent reprendre son modèle pour attirer davantage d’utilisateurs. C’est notamment le cas de Google qui a déployé le format de courtes vidéos Shorts sur YouTube, mais également de Meta.

L’entreprise de Mark Zuckerberg a non seulement lancé les Reels, un clone de TikTok, sur Instagram mais également sur Facebook, et pousse grandement pour que le format soit adopté, malgré les réticences des utilisateurs. La société a même décidé de transformer toutes les vidéos postées sur Instagram en Reels. Malgré ces changements, TikTok reste l’application la plus téléchargée au monde et suscite bien plus d’engagements de la part des utilisateurs.

Par exemple, la firme d’analyse Sensor Tower a récemment publié un rapport attestant que les internautes passaient deux fois plus de temps sur TikTok que sur Instagram ou Facebook.

Un changement radical chez Amazon ?

En prenant en compte ces faits, il n’est donc pas étonnant de voir qu’Amazon souhaite tenter l’expérience. Une telle fonctionnalité, proposant des produits basés sur les goûts des utilisateurs, pourrait en effet rendre son application plus intéractive et engranger davantage de partages. Sa mise en place n’en serait pas moins surprenante : Amazon n’apporte que très rarement des changements à son design.

Néanmoins, elle propose du live shopping avec des créateurs et a aussi tenté d'attirer l'élite des utilisateurs de réseaux sociaux dans son programme d'influenceurs, qui permet aux créateurs de créer des pages personnalisées sur Amazon et de gagner de l'argent lorsque les personnes qui les suivent effectuent des achats via ces liens.

Le géant de l’e-commerce n’a toutefois pas rencontré le succès escompté avec ces différentes fonctionnalités. Surtout, ces derniers n’apportent pas de changement radical au niveau de l’interface de son application… et si l’arrivée d’un clone de TikTok changeait la donne ?