Cette fois cela semble être la bonne. L’Ethereum s’approche de « The Merge », le passage du système de la preuve de travail à la preuve par enjeu. Le 10 août a été réalisé un test pour préparer cette transition qui a manifestement apporté satisfaction.

Tout semble au point

Le test, nommé Goerli, a simulé le réseau principal de la blockchain pour permettre aux chercheurs d’expérimenter diverses manipulations, afin de réaliser les derniers ajustements avant de passer aux choses sérieuses. Plusieurs chercheurs de la communauté Ethereum ont exprimé leur satisfaction, malgré quelques incidents, rapporte CNBC.

Goerli serait très proche de la version finale que prendra Ethereum lors de son passage à la preuve par enjeu. Suite au test Vitalik Buterin, l’un des cofondateurs de la blockchain, a retweeté un message annonçant l’arrivée prochaine sur le réseau principal de ce nouveau mode de fonctionnement.

La preuve de travail, principe sur lequel fonctionne Bitcoin ou Ethereum actuellement, consiste à résoudre des équations complexes à l’aide d’ordinateurs puissants, pour valider des transactions, le cas échéant créer un jeton. Ce système est très critiqué, car, avec l’expansion des blockchains, ils nécessitent de plus en plus d’énergie, ce qui rime avec un impact environnemental élevé.

La preuve par enjeu devrait être beaucoup moins énergivore et donc polluante. Les utilisateurs de la blockchain mettront leur jeton en garantie pour valider des blocs. L’un sera sélectionné au hasard pour confirmer la transaction. Gizmodo estime que l’économie d’énergie est estimée à 99 %.

Ethereum ouvre la voie

Forcément, c’est particulièrement alléchant et attendu. Vitalik Buterin a commencé à évoquer le passage d’Ethereum à ce système dès 2013. La mise à jour a été repoussée plusieurs fois, mais le succès de Goerli indique que la blockchain touche au but. Une date est discutée, le 14, 15 ou 19 septembre sont évoqués pour réaliser « The Merge », la fusion.

La nouvelle semble bien accueillie sur les marchés. L’Ether, la cryptomonnaie basée sur l’Ethereum et deuxième en importance derrière le Bitcoin, a repris des couleurs après l’hiver cryptographique. Au plus fort de la crise, mi-juin, sa valeur était passée sous la barre des 1 000 dollars. Elle est aujourd’hui d’un peu plus de 1 800 dollars.

L’impact de la fusion devrait être considérable. Bloomberg note qu’Ethereum est l’une, voire la blockchain commerciale la plus importante au monde. Elle prend en charge 3 400 applications décentralisées. En montrant le chemin, Ethereum pourrait faire taire l’une des principales critiques contre la blockchain. Rendez-vous en septembre.