Après avoir lancé son application, vient le moment décisif : obtenir des téléchargements. En effet, concevoir une bonne app ne garantit pas que les mobinautes l’installeront. Il est donc nécessaire d’activer certains leviers, de soigner ses visuels et de bien gérer ses campagnes.

Dans son dernier livre blanc, Ad4Screen, l’agence média et marketing 100 % Cross Device, vous donne ses meilleures recommandations pour améliorer le nombre de téléchargements de votre application.

Le but est de vous aider à maîtriser quatre leviers clés : l’App Store Optimization (ASO), l’App Store Advertising (ASA), Facebook et Google. De cette façon, vous pourrez optimiser votre stratégie d’App Install.

Augmenter les installations de son application et son chiffre d’affaires

Afin d’augmenter les téléchargements de son application mobile, plusieurs éléments doivent être pris en compte, à commencer par le trafic organique. Cette étape nécessite de faire un audit complet de ses tunnels de conversion (étape inscription, welcome pack, push pour attirer l’œil de l’utilisateur…). Les leviers internes doivent également être intégrés, dont les smart banners. Il s’agit de bannières qui s’ajoutent en haut d’un site lorsqu’on le consulte sur mobile, permettant alors de mettre en avant le téléchargement de l’application.

Concernant l’ASO, les captures d’écrans et les vidéos mises en avant ne doivent pas non plus être négligées. Elles sont essentielles pour captiver l’attention de l’utilisateur et lui permettre de comprendre l’intérêt de l’application. Dans ce livre blanc, vous découvrirez des cas concrets qui vous aideront à concevoir correctement vos contenus. Vous disposerez également d’un exemple quant à la rédaction du titre de votre app au sein de l’App Store ou du Play Store.

Comme pour tout projet, il est important d’avoir un tracking fiable. Celui-ci doit permettre d’obtenir une vue précise de ses campagnes en cours. Dans cet ebook, Ad4Screen vous dévoile de multiples conseils pour analyser correctement vos performances. Il est notamment nécessaire d’intégrer un MMP marché dans son application afin d’obtenir des métriques relatives à l’attribution des téléchargements et l’analyse du comportement des utilisateurs au sein de l’app.

Pour bénéficier de nombreuses recommandations et augmenter vos installations, il suffit de vous procurer gratuitement le livre blanc.

Créer des campagnes d’App Install attractives qui convertissent

Le visuel étant la première chose qu’un mobinaute remarque, il est plus qu’important de le soigner pour augmenter ses téléchargements. Cela implique de placer le message au bon endroit, de concevoir un Call-To-Action (CTA) voyant, de réaliser une composition cohérente… Dans le cas contraire, difficile de retenir l’attention de l’utilisateur. Dans cet ebook, Ad4Screen vous donne plusieurs exemples de grandes entreprises (KFC, Carrefour, Staycation…) desquelles vous pourrez vous inspirer. Ces derniers sont divers, allant du display aux Google app campaigns en passant par les Apple search ads.

Que vous souhaitiez améliorer les téléchargements au sein du Play Store ou de l’App Store, Ad4Screen vous fournit une to-do list sur laquelle vous appuyer. Elle vous permet de connaître les actions à effectuer. Des conseils quant à l’affichage et à la diffusion sont aussi disponibles.

Vous l’aurez compris, ce livre blanc est un point d’appui essentiel pour concevoir une stratégie d’App Install infaillible. Le télécharger vous permettra aussi d’obtenir des astuces quant à la gestion de campagne et les facteurs clés de succès pour chaque levier.