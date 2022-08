La crise sanitaire a transformé les habitudes d’achat des consommateurs. Désormais, ils s’attendent à pouvoir se renseigner sur une marque ou se procurer des produits où ils le souhaitent, à commencer par les réseaux sociaux.

En effet, 78% d’entre eux sont plus enclins à acheter auprès d’une enseigne avec laquelle ils ont eu une expérience positive sur les plateformes sociales, et 77% vont la préférer à la concurrence. Pour cette raison, réseaux sociaux et e-commerce sont aujourd’hui indissociables.

Toutefois, vendre sur les réseaux sociaux est un art. Pour vous aider à le maîtriser, Channable vous dévoile conseils et astuces dans un tout nouveau livre blanc sur le social commerce. Pour rappel, cela correspond à l’utilisation des réseaux sociaux pour vendre directement des produits ou des services.

Réussir à mettre en place une stratégie de vente efficace sur les réseaux sociaux

Si les avantages du social commerce ne sont plus à prouver, mettre en place cette stratégie pour son e-commerce implique de suivre un processus bien ficelé. Celui-ci demande notamment de soigner son flux de produits avec des photographies professionnelles, des descriptions claires et une bonne image de marque. Mais avant cela, il est nécessaire de concevoir un plan d’action de vente sur les réseaux sociaux pour son entreprise e-commerce.

Dans ce livre blanc, les experts de Channable vous partagent huit recommandations pour vous aider dans cette tâche. La première est de concevoir un profil complet sur les réseaux sociaux. Bien que cela puisse paraître évident, nombreuses sont les marques qui négligent cette étape. Pourtant, un compte avec toutes les informations nécessaires reflète l’authenticité, le professionnalisme et la fiabilité d’une entreprise.

Il est aussi judicieux de rejoindre des groupes en lien avec son secteur. Que ce soit sur Facebook, ou au sein de communautés en ligne comme Quora, Reddit et Discourse, il s’agit d’une façon simple de créer de nouveaux liens avec sa cible. Cette méthode s’avère aussi efficace pour recueillir des données sur des clients potentiels et construire son réseau.

En parallèle, il est indispensable d’alimenter ses comptes réseaux sociaux avec des contenus de qualité. Cela doit être fait tous les deux jours, voire tous les jours. Bien qu’il soit possible de créer une publication à partir de zéro, il peut aussi être judicieux de partager des contenus générés par des utilisateurs ou des spécialistes.

« L’une des principales stratégies que nous avons utilisées sur les réseaux est de partager des contenus engageants et informatifs d’experts ou de micro-influenceurs », explique Jay Perkins, fondateur de Living Fit, qui vend des équipements sportifs. Dans cet ebook, vous découvrirez les conseils de plusieurs e-commerçants. Vous obtiendrez aussi les cinq autres recommandations de Channable pour construire une stratégie de vente infaillible sur les réseaux sociaux.

Développer son e-commerce grâce aux plateformes sociales

Vous l’aurez compris, les plateformes sociales peuvent être de puissants leviers pour développer son activité, à condition d’opter pour les plus adaptés. Dans son livre blanc, Channable dédie un chapitre à cinq des réseaux sociaux les plus puissants aujourd’hui : Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat et TikTok. Chaque partie est dotée de métriques nécessaires pour construire un plan d’action de vente performant.

En téléchargeant le document, vous obtiendrez des statistiques démographiques avec des graphiques clairs, le taux d’engagement des utilisateurs de chaque plateforme ou encore des données quant à la publicité payante. Vous découvrirez par exemple que l’année dernière, la portée de la croissance publicitaire d’Instagram s’élevait à 20,5%. Elle a désormais dépassé Facebook.

Pour exploiter le potentiel de ces plateformes, vous pourrez vous appuyer sur les techniques énoncées par Channable, et sur les conseils des experts. Laura Rike, Pinterest Strategist, recommande par exemple aux directeurs d’entreprise de « créer et alimenter un blog sur leur site internet avec des contenus qui prouvent qu’ils sont experts dans leur niche ». Les cas concrets, comme celui de DFS, leader des canapés au Royaume-Uni, permettent aussi de comprendre comment chaque réseau social peut vous aider à développer votre activité.

Cet ebook vous aidera à mieux saisir l’importance du social commerce. Aller où sont vos clients est aujourd’hui indispensable. Il faut alors les diriger vers votre boutique sur les réseaux sociaux ou sur votre site web. Pour découvrir comment vendre efficacement sur les plateformes sociales, téléchargez le livre blanc de Channable.