PayPal a annoncé la nomination de Blake Jorgensen au poste de directeur financier pour succéder à John Rainey, qui avait rejoint Walmart en mai dernier. Fort de ses 40 années d’expériences, l’ex-cadre d’Electronic Arts dirigera les affaires financières du géant des paiements en ligne à partir du 10 août, selon le communiqué de presse. Dans cette mission, il aidera la société à atteindre ses objectifs dans un contexte de crise.

Une recrue de choix pour PayPal

Après plusieurs mois de recherches, PayPal a finalement nommé Blake Jorgensen au poste de directeur financier. L’homme de 62 ans avait occupé de nombreuses fonctions à haute responsabilité dont le poste de directeur d’exploitation au sein de la société de jeux américaine Electronic Arts. Blake Jorgensen a également été directeur financier de Levi Strauss & Co plusieurs années. Pour PayPal, il remplit alors tous les critères pour poursuivre le travail de Rainey, qui avait endossé cette responsabilité durant 7 ans.

Aujourd’hui, Jorgensen mettra ses compétences aux services de l’entreprise afin de redresser un bilan financier lésé par la crise de la Covid-19 et la situation conflictuelle en Ukraine. D’après Moshe Katri, directeur général de Wedbush Securities Inc, il priorisera l’optimisation de « la gestion des dépenses » en vue de soutenir la dynamique de croissance des revenus (6,8 milliards de dollars au second trimestre).

Lors de sa prise de fonction, Jorgensen percevra un salaire de 750 000 dollars, une prime annuelle de 125 %, mais aussi une part d’actions (basées sur la performance) d’une valeur de 2 millions de dollars.

PayPal en pleine refonte

La nomination de Jorgensen au poste de directeur financier fait partie des stratégies de PayPal visant à améliorer sa feuille de route. Dans une déclaration, la société a clarifié son objectif à moyen terme traduit par 900 millions de dollars d’économie pour 2022 et 1,3 milliard de dollars d’économie pour 2023.

Pour y parvenir, l’entreprise américaine se concentre sur les moyens d’améliorer son efficacité et sa productivité. L’exploration des domaines technologiques tels que les portefeuilles numériques ou encore la réduction des dépenses liées à l’embauche font partie de ses plans.

Récemment, son accord avec Elliott Management pour le versement d’une participation de 2 milliards de dollars, lui a valu une augmentation de 13 % de ses actions.