En B2B, l’emailing est une technique commune utilisée pour atteindre ses prospects et gagner de nouveaux clients. Cela demande toutefois de trouver leurs données de contacts, et donc de fouiller le web ou les réseaux sociaux. Pour gagner du temps, il existe des outils comme Tomba. Il permet de trouver l’adresse e-mail professionnelle de n’importe quelle personne, juste en se rendant sur le site web d’une entreprise.

Obtenir des adresses e-mail depuis le site d’une entreprise

Tomba est une extension disponible sur Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge ou encore Opera. Une fois installée, il suffit de cliquer sur l’outil dans le menu d’extensions de son navigateur et de l’activer. Pour trouver les informations de contacts de professionnels exerçant dans une certaine entreprise, il est nécessaire de se rendre sur le site web de celle-ci.

En appuyant sur l’extension, une liste d’adresses e-mail appartenant aux employés apparaît. On y retrouve celles des membres de l’équipe marketing ou encore de CEO. Le nombre d’adresses proposées dépend du site sur lequel on se trouve. L’outil disposant d’une base avec plus de 400 millions de données, on obtient systématiquement un résultat minimum. Dans tous les cas, les informations sont toutes vérifiées afin d’éviter de passer des heures à envoyer des messages qui n’arriveront pas au destinataire.

Il est possible de cliquer sur le bouton “+” pour sauvegarder des contacts comme leads. On peut facilement le retrouver en se rendant sur la plateforme de Tomba. Ils sont aussi exportables en fichier CSV et partagés au service marketing.

L’outil fournit également des renseignements sur l’entreprise visée. Pour cela, il faut cliquer sur l’extension, puis sur le nom du site. On apprend l’année durant laquelle elle a été créée, le nombre d’employés, la localisation du siège…

À noter qu’il est aussi possible de taper le nom de domaine d’une société sur la plateforme de Tomba pour obtenir la liste d’e-mail, et parfois même le numéro de téléphone d’un contact. Encore une fois, la liste peut être exportée et envoyée à des collaborateurs. L’outil s’intègre à Mailchimp, à Airtable ou encore au CRM de HubSpot. Il peut aussi être utilisé sur Google Sheets & Microsoft.

Tomba est donc un outil puissant pour toute entreprise souhaitant améliorer l'efficacité de son emailing B2B. Il est en ce moment proposé au prix unique de 89 dollars à vie au lieu de 390 dollars. Cela comprend deux accès et la possibilité d’effectuer 500 recherches.

