Starbucks révélera son initiative Web3 qui inclut une série de collections de NFT (jetons non-fongibles) lors de sa prochaine conférence aux investisseurs. La société avait livré les premiers détails du projet en mai dernier, dévoilant son choix entre une structure multi-chaîne ou indépendante, ainsi que les avantages offerts par ses objets de collections numériques.

Une série d’innovations excitante autour des NFT

Contrairement aux entreprises qui s’empressent d’embrasser les nouvelles technologies numériques émergentes, Starbucks a pris le temps d’élaborer sa propre stratégie avant d’investir dans le Web3. Plus tôt cette année, la chaîne de café avait déclaré son ambition de vouloir développer une collection de NFT et créer un « tiers lieu » qui traduirait sa vision du métavers et des actifs numériques.

La société va donc créer un projet cohérent alliant l’aspect digital aux valeurs de Starbucks. Elle a indiqué que sa collection aura un concept narratif qui s’inspire de son histoire. Ces NFT offriront des avantages et des expériences exclusives, renforçant un sentiment « d’appartenance à la communauté ».

Sur le plan technique, les NFT seront probablement soutenus par des infrastructures multi-chaînes ou indépendantes. Cependant, le choix final sera dévoilé à l’occasion de l’Investor Day, qui se déroulera le 13 septembre à Seattle.

Le Web3 au service de la fidélisation

Le projet Web3 de Starbucks vise à tirer profit des opportunités offertes par les NFT en tant qu’actif numérique programmable et personnalisable. « Nous avons travaillé sur une nouvelle initiative numérique très excitante qui s'appuie sur notre plate-forme numérique existante, leader de l'industrie, de nouvelles manières innovantes, toutes centrées sur le café et, plus important encore, sur la fidélité, que nous dévoilerons lors de la Journée des investisseurs », explique Howard Schultz, PDG par Intérim.

Starbucks entend élargir son système de récompense actuel Starbucks Rewards aux NFT pour renforcer l'engagement et la fidélisation clients. Cela permettra à l’entreprise de garder sa proximité avec les consommateurs tout en faisant évoluer son système marketing.