Google Sheets est utilisé quotidiennement par les professionnels. Il convient toutefois de bien le maîtriser pour créer des feuilles de calcul pratiques et soignées. Pour vous aider dans cette tâche, il existe des outils en ligne comme Atomic Sheets, conçu par le créateur de Better Sheets. Il regroupe une large palette d’éléments pour rendre ses feuilles plus performantes et interactives.

Landing pages, LinkInBio et autres éléments

Atomic Sheets est un outil dont les ressources sont accessibles gratuitement. Il suffit de se rendre sur son site web pour découvrir l’ensemble des éléments. Pour faire simple, il s’agit d’onglets Google Sheets que l’on peut copier et coller sur ses propres feuilles de calcul. Le but est d’améliorer l’usage de ces dernières pour soi-même, mais aussi pour les personnes à qui l’on partage le document en question.

Au total, ce sont dix onglets qui sont disponibles gratuitement. Parmi eux, un modèle de landing page. Pour l’utiliser, rien de plus simple. Dans un premier temps, il faut créer une copie du document d’Atomic Sheets. Il est alors nécessaire de se rendre sur l’onglet sur lequel l’exemple de landing page se trouve, et de cliquer sur la petite flèche. On réplique le contenu sur sa sheet, et le tour est joué. Bien entendu, tout est entièrement personnalisable.

Neuf autres éléments sont donc disponibles dans cette bibliothèque, dont une barre de navigation et un LinkInBio pour agréger des liens redirigeant vers ses profils réseaux sociaux. Des modèles destinés à l’organisation et à la productivité sont aussi présentés.

Atomic Sheets est un outil freemium. Dix contenus sont proposés gratuitement, mais il faut se tourner vers la version payante pour accéder à une bibliothèque avec plus d’une centaine d’éléments pour améliorer ses feuilles de calcul. Elle est abordable pour 20 dollars et donne accès aux futurs templates.