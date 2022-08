Sur un site web, la capacité à générer des conversions dépend de plusieurs facteurs. Les boutons call-to-action (CTA) en font incontestablement partie. Ce sont des éléments essentiels pour inciter un visiteur ou un prospect à passer à l’étape supérieure en se procurant un produit, ou en faisant appel aux services d’une entreprise. Pour ce faire, ils doivent être attrayants et très visibles. Cela peut se faire en ajoutant des animations comme le propose UI Buttons, qui a développé un outil appelé 100 CSS Buttons. L’objectif est de vous aider à concevoir un bouton interactif afin de booster votre taux de conversion.

Des boutons entièrement personnalisable

L’outil propose une collection impressionnante de boutons CSS. Il n’y a qu’à parcourir le site web pour s’en rendre compte. On y découvre une grande variété de choix afin que chacun puisse y trouver son compte. Sont proposés des boutons avec un effet néon, brillant, arc-en-ciel… Bien entendu, des éléments plus classiques sont disponibles comme des boutons avec de légères rotations ou encore un balayement du texte à droite ou à gauche. Le but est d’attirer l’attention d’un internaute pour le pousser à passer à l’action.

Une fois que l’on a fait son choix parmi la centaine de boutons présentés, il suffit de cliquer dessus pour profiter des fonctionnalités de personnalisation. On peut ajouter un effet de pulsation, un contour animé ou bien un filtre multicolore. L’effet 3D fait aussi partie des propositions. En quelques instants, la police d’écriture, la couleur et le style peuvent être modifiés afin d’être alignés sur l’identité visuel de l’entreprise. Vous l’aurez compris, UI Buttons offre tout le nécessaire pour concevoir un bouton qui aidera à maximiser les conversions.

Une fois que l’on a effectué toutes les modifications souhaitées, vient la dernière étape : l’ajout du bouton au site web. Pour cela, il suffit de copier un bout de code CSS directement généré par l’outil. Il est aussi possible de le faire en HTML.

Il est important de préciser que les boutons conçus par UI Buttons fonctionnent sur l’ensemble des navigateurs. Ils sont entièrement gratuits. On peut donc en installer plusieurs sur différentes pages de son site, sans aucune limite.