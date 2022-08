Piloter un projet ou une entreprise demande de savoir précisément dans quelle direction on se dirige. Il faut identifier ce qui fonctionne ou non et trouver des leviers pour y remédier. Pour ce faire, il est impossible de se baser sur son intuition ou sur le hasard. Avoir des données précises et actionnables est donc primordial. Le défi reste encore de distinguer celles qui sont réellement utiles. Pour cela, la North Star Metric (NSM) est plus que nécessaire.

North Star Metric : concept et définition

Tout comme l’étoile polaire qui indique la direction aux navigateurs, la North Star Metric aiguille une entreprise vers son but ultime. Cette métrique lui sert de point de référence pour sa croissance. Elle permet de savoir la valeur attribuée par ses clients au produit ou au service qu’elle propose. Elle n’a pas pour mission de remplacer les indicateurs de pilotage d’une société, mais plutôt à toutes les orienter vers un seul indicateur principal. Cela aide à définir plus simplement le succès à long terme d’une organisation.

La North Star Metric présente divers avantages pour une entreprise. Le premier est certainement l’alignement des objectifs. Bien que chaque équipe ait différents buts à atteindre, avoir une NSM permet à toute l’organisation d’en avoir un commun. Elle offre aussi davantage de transparence, car elle donne la possibilité d’en savoir plus sur les progrès effectués par chacun pour atteindre ledit objectif.

Cet indicateur étant le plus représentatif de la valeur apportée aux clients, il s’avère aussi utile pour améliorer continuellement l’expérience client proposée. Il s’agit d’un point essentiel pour améliorer ses revenus et développer son activité.

D’un point de vue général, la North Star Metric s’avère donc indispensable pour guider la prise de décision au sein d’une entreprise.

Application marketing de la North Star Metric

Plusieurs sociétés connues de tous appliquent le concept de North Star Metric pour garder dans le viseur leur objectif principal. Chaque organisation doit trouver la NSM qui lui est propre.

Exemples de North Star Metric

Afin de mieux comprendre la notion de North Star Metric, il est préférable de donner quelques exemples précis de firmes ayant trouvé leur indicateur afin de mesurer correctement leur croissance. Parmi elles, Spotify. La métrique autour de laquelle les équipes du service de streaming se sont alignés est le temps passé à écouter de la musique. Cela paraît finalement logique, étant donné que l’entreprise a pour mission de donner accès à des chansons et autres contenus audio. Concrètement, cela signifie que plus les utilisateurs écoutent de musique sur la plateforme, mieux Spotify remplit son rôle.

Pour la start-up de micro-learning Grovo, la North Star Metric est plutôt le nombre de leçons complétées par les utilisateurs actifs de la plateforme. En ce qui concerne le logiciel de visioconférence Zoom, il s’agit du nombre de réunions organisées chaque semaine par un utilisateur.

Comment définir sa North Star Metric ?

Au premier abord, trouver la North Star Metric de son entreprise peut paraître complexe. En réalité, il s’agit surtout d'organisation et de bon sens. Pour la définir, il faut se poser les bonnes questions :

Quelle est la valeur ajoutée pour mes clients ? ;

À quel moment de son parcours le client est-il considéré comme acquis ? ;

Quel est le temps nécessaire pour le convertir ?

Les réponses vous permettront d’obtenir une mesure de base, le moment du déclic et le temps de conversion. Ce sont des informations essentielles pour trouver votre North Star Metric et réussir à mieux comprendre vos clients, mais aussi concevoir des leviers pour booster vos revenus.

Il est important de rappeler que le chiffre d’affaires ne doit pas à être considéré comme la NSM à suivre à proprement parler. Le but est de réussir à dégager un indicateur de croissance. Une agence webmarketing peut vous aider dans cette tâche.

