Afin de reprendre sereinement le travail à la rentrée, une bonne organisation du travail d’équipe est de rigueur.

Pour ce faire, il est judicieux de s’intéresser à de nouveaux outils qui permettraient de gagner du temps, de travailler plus simplement ensemble et d’avoir une vue complète des projets en cours. Une solution collaborative vient justement répondre à tous ces besoins.

Le mardi 13 septembre à 14h30, Jamespot vous donne rendez-vous lors d’un webinar pour vous aiguiller correctement dans la préparation et le déploiement de votre outil collaboratif. L’objectif est de vous aider à gagner en efficience.

S’équiper du bon outil

Au quotidien, les collaborateurs sont amenés à travailler ensemble sur une multitude de projets. Qu’il s’agisse d’une campagne marketing ou du lancement d’un nouveau produit, le défi reste le même : comment réussir à travailler de façon optimale ? En effet, difficile d’être véritablement productif quand il faut alterner entre e-mails et plateforme de visioconférence, demander un document à une autre équipe… Concrètement, l’accumulation d’outils qui ne fonctionnent pas ensemble fait perdre un temps précieux à tous dans la réalisation d’une tâche.

C’est ce problème précis que vient résoudre une solution collaborative. Elle regroupe toutes les ressources et les outils d’une entreprise afin de simplifier la collaboration entre les salariés et les communications autour d’un projet. Le but est de pouvoir travailler en synergie pour gagner en efficacité. Pour atteindre cet objectif, le défi reste de s’armer de la solution adéquate.

Durant ce webinar, Matthieu Lluis, cofondateur et Directeur des projets et Robin David, Account Executive chez Jamespot, vous donneront des conseils pour faire le bon choix et booster la productivité de vos équipes. Ils mettront en lumière les fonctionnalités qui peuvent être utiles en fonction des besoins de votre entreprise.

Les bonnes pratiques à adopter pour déployer son projet

Une fois que l’on a choisi la solution adaptée, vient le moment de sa mise en place. Là encore, les questions se bousculent : Comment lancer mon projet ? Comment réussir à opérer ce changement ? Autant d’interrogations auxquelles les intervenants de Jamespot vous apporteront des réponses le mardi 13 septembre 2022 à 14h30.

Vous découvrirez les étapes à suivre pour faire de votre projet un véritable succès. Il est par exemple recommandé de bien communiquer en interne autour de ces transformations et de proposer des formations, car certains collaborateurs sont moins à l’aise avec la collaboration numérique que d’autres. Durant quarante-cinq minutes, les experts vous partageront de nombreuses astuces pour accompagner vos collaborateurs dans ces transformations.

Voici les grandes lignes de ce webinar orchestré par Jamespot :

Votre entreprise : le point de départ de votre projet ;

Le choix de l’outil : typologie et fonctionnalités ;

Le déploiement de votre solution : conseils, bonnes pratiques et pièges à éviter ;

Jamespot et son accompagnement personnalisé dans la construction de votre solution modulable ;

Une session de questions/réponses.

Les nouvelles technologies offrent des opportunités qu’il faut savoir mettre au profit de son organisation. Pour découvrir comment y parvenir, inscrivez-vous dès maintenant au webinar organisé par Jamespot. Pour les absents, pas de panique, il est possible d’obtenir le replay pour ne manquer aucun des conseils des spécialistes et réussir la mise en place de votre solution collaborative.