Un guide de marque est un outil essentiel pour les entreprises. Pour faire simple, il s’agit d’un document qui décrit précisément l’identité visuelle d’une organisation. Ce livre de référence est utilisé en interne, mais aussi en externe. En effet, il est envoyé aux médias, aux rédacteurs, à des graphistes… Cela donne une idée de son image. Le problème reste que sa conception demande beaucoup de temps. L’outil Baseline automatise entièrement la création d’un guide de marque, mais également d’assets.

Créer un guide de marque et des assets en quelques minutes

Baseline est un outil disponible en ligne. Après une rapide inscription, vient le moment de créer son guide de marque. Sur la plateforme, sa conception est automatisée, et donc très simple. La seule chose à faire est de télécharger son logo. À partir de cela, Baseline génère un guide de marque de A à Z. Il comprend des designs inspirés dudit logo, une palette de couleurs avec les références ainsi que des polices d’écriture. Chaque élément est complètement modifiable.

Dans la même catégorie Une poignée d’artistes expérimentent les galeries de NFT sur Spotify

Les guidelines du document sont ensuite appliquées à un éventail de templates pour les réseaux sociaux ou encore une newsletter. On retrouve des bannières, des modèles pour les stories Instagram, des exemples de publications pour LinkedIn… Les templates sont tous basés sur l’identité de la marque. Les contenus sont soignés et professionnels, avec des images et des éléments graphiques divers. Il est aussi possible de créer ses propres designs et de les sauvegarder pour des projets futurs.

On peut télécharger ses propres photos, ou utiliser la bibliothèque d’images de l’outil. Des filtres sont applicables, tout comme des effets sur les éléments textuels.

L’outil est aussi utile pour les agences. Elles peuvent concevoir un portfolio pour chaque client et obtenir des assets en quelques instants. Il n’est alors plus nécessaire de passer des heures à concevoir des contenus. Bien entendu, le guide de marque et l’identité visuelle d’une entreprise peuvent être mis à jour en cas de changement.

La marketplace AppSumo donne la possibilité de se procurer Baseline à moindre coût. En ce moment, l’outil est disponible au prix de 69 dollars à vie au lieu de 372 dollars. Grâce à cette offre, l’outil peut être utilisé pour créer cinq guides de marque et autant de designs que nécessaire. Une autre licence est proposée pour utiliser toutes les fonctionnalités sans limites.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.